Choáng loạt công trình dưới lòng đất tựa ngoài hành tinh

Ga tàu điện ngầm Radhuset (Stockholm, Thuỵ Điển): Với kiến trúc độc đáo, ga tàu điện ngầm trạm Radhuset là công trình khiến nhiều du khách ngỡ như lạc vào một thế giới khác dưới lòng đất. Ngoài trạm Radhuset, hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố Stockholm được ví như phòng triển lãm nghệ thuật. 90 trạm dừng được thiết kế theo phong cách khác nhau, thực hiện bởi 150 nghệ sĩ. Ảnh: Creative Commons 2.0. Khách sạn Desert Cave (Coober Pedy, Australia): Năm 1915, những người thợ khai thác đá opal đã tìm thấy hang động Desert. Khách sạn Desert Cave bắt đầu được xây dựng năm 1984. Khách sạn độc đáo này gồm 19 phòng ngủ ngầm, cùng hệ thống các phòng chơi game, quán bar... Khách sạn có không gian độc đáo, khiến du khách ngỡ như lạc trên sao Hoả. Ảnh: CNN. Công viên giải trí Salina Turda (Romania): Trước khi trở thành công viên giải trí hiện đại, địa điểm nổi tiếng ở Transylvania (Romania) từng là mỏ muối có niên đại từ thế kỷ 17. Công trình này nằm ở độ sâu 120 m so với mặt đất, được xây dựng vào năm 2009. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng mỏ muối cổ khổng lồ, mà còn được trải nghiệm các trò chơi thú vị dưới lòng đất. Công viên bao gồm khu vực nhà hát, sân golf mini, hồ nước ngầm... Giá vé vào cửa là 6 USD. Ảnh: CNN. Khu vui chơi Bounce Below (Wales): Từ một tảng đá ngầm tuổi đời hơn trăm năm, khu vui chơi Bounce Below chính thức ra đời năm 2015. Địa điểm vui chơi dưới lòng đất này không dành cho du khách có độ tuổi dưới 13 tuổi. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm các trò chơi vận động, mạo hiểm, đi xe bus 2 tầng ngắm các phiến đá cổ... Ảnh: eleeshawaldron.Cống xả ngầm ngoài khu vực đô thị (Tokyo, Nhật Bản): Mặc dù chỉ là cống xả ngầm, địa điểm này lại thu hút nhiều du khách tới check-in bởi sự đồ sộ, hoành tráng. Công trình dưới lòng đất này được xây dựng để bảo vệ cư dân thủ đô Tokyo khỏi những đợt mưa lớn và bão lũ. Cống xả ngầm được xây dưng từ năm 1992-2006. Ảnh: riyo___. Mỏ muối Wieliczka (Ba Lan): Mỏ muối này được xây dựng từ thế kỷ 13, với vật liệu chính từ gỗ và gạch. Khu mỏ này từng bị ngập nước và trở thành hồ Wessel. Mỏ muối cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh: russos_ap 1. Kariz-e-Kish (Iran): Nằm trên hòn đảo Kish (Iran), hệ thống thuỷ lợi ngầm được xây dựng cách đây hơn 2.000 năm. Công trình này dẫn nước từ núi qua các đường ngầm dài 8 km, để phục vụ sinh hoạt người dân địa phương và nông nghiệp. Hiện, công trình là điểm du lịch hút khách ở Iran nhờ kiến trúc độc đáo. Ảnh: sheidapooryousef.

