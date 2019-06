Chim hoét cổ đỏ và chim cu cu kịch chiến ngoạn mục

Mới đây, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Alan McFadyen ghi được những hình ảnh vô cùng kịch tính, sống động về màn chiến đấu một mất một con của chim hoét cổ đỏ và chim cu cu ở Kirkcudbright, miền nam Scotland. Theo nhiếp ảnh gia Alan, anh thực sự choáng váng và tâm trí dường như bị "thổi bay" khi nhìn thấy những hình ảnh cực hiếm thấy này. Được biết, con chim cổ đỏ trên đường kiếm ăn về tổ thì phát hiện chim cu cu đang dòm ngó tổ của mình. Trong tổ có những con chim non vừa mới nở, rất non nớt và hoàn toàn không có sức phản kháng, phòng vệ. Bằng bản năng của một người mẹ, chim hoét cổ đỏ không màng đến nguy hiểm, nó bất chấp tất cả, tấn công mãnh liệt chim cu cu, muốn chim cu cu phải rời khỏi lãnh địa của mình. Ngược lại, chim cu cu vô cùng ngoan cố. Ỷ vào kích thước cơ thể to lớn gấp đôi chim hoét cổ đỏ, chim cu cu chiến đấu hung mãnh, giằng co từng chút một với chim hoét cổ đỏ. Mục đích của chim cu cu rất rõ ràng, nó muốn chiếm lấy tổ của chim hoét cổ đỏ và đẻ trứng vào đó, nhờ hoét cổ đỏ nuôi dưỡng. Chẳng ngờ, khi chưa kịp hoàn thành ý đồ xấu xa, chim cu cu đã bị phát hiện, kết quả là trận chiến ác liệt này. Theo tìm hiểu, chim cu cu có tập tính cực xấu xí, đó là đẻ nhờ trứng trong tổ của những loài chim khác sau đó phủi mọi trách nhiệm và bay đi. Khi mới sinh, những con chim cu cu non đã bộc lộ bản chất đáng sợ của loài, chúng biết đấu đá, cạnh tranh sinh tồn ngay từ giây phút vừa nở. Sau khi nở, chim cu cu con sẽ cố gắng đẩy những quả trứng hoặc những chim non là con đẻ của bố mẹ nuôi ra khỏi tổ, nhằm độc chiếm tất cả thức ăn của bố mẹ nuôi mang về. Mời quý vị xem video: Những loài chim độc đáo nhất

