Chết cười loài mèo có gương mặt “khó ở” nhất thế giới

Mèo Pallas có tên khoa học là Otocolobus manul. Đây là loài mèo rừng có kích thước tương tự như mèo nhà, thân có chiều dài từ 46cm - 65cm, đuôi dài từ 21cm - 31cm, nặng từ 2,5kg - 4,5kg. Ảnh: wikipedia. Mèo Pallas sinh sống tại các vùng đồng cỏ và thảo nguyên Trung Á như Tây Tạng, ở độ cao lên tới 5.000m. Ảnh: blogyeuchomeo. Mèo Pallas có bộ lông màu nâu vàng nhạt với những sọc dọc sẫm màu trên thân và hai chân trước. Vào mùa đông, bộ lông xám hơn và ít hoa văn hơn so với bộ lông mùa hè. Ảnh: tindongvat. So với các loài mèo khác, mèo Pallas có khuôn mặt ngắn hơn, tạo ra cho nó một bộ mặt dẹt và “khó ở” như vậy. Ảnh: redsvn.Thức ăn chủ yếu của mèo Pallas là các loại chuột: chuột nhảy, chuột đồng và đôi khi là một số loài chim. Ảnh: pinimg. Mèo Pallas thường ẩn náu trong các hang do mình đào bới hay nằm giữa các kẽ hở của tảng đá. Ảnh: redsvn. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài béo ú với bộ lông rậm rạp nhưng mèo Pallas vẫn là tay leo trèo khá cừ. Ảnh: pinimg. Mời quý vị xem video: Ngắm gấu mèo siêu dễ thương

