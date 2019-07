Ảnh độc lạ "lừa" thị giác khiến bạn xoay như chong chóng

Đậu xe lâu đến nỗi mọc cây hay đơn thuần là ảo ảnh thị giác? Thực hư về chiếc xe hơi tí hon và ván trượt siêu to khổng lồ. Những đường cắt hoàn hảo này khiến nhiều người không tin nổi vào mắt mình. Làm thế nào để chú Husky này có thể đi dạo trên mặt nước? Cú lừa thị giác khiến nơi này trông như một cung đường mạo hiểm. Phải chăng đây là chiếc mũ tàng hình? Đây là màu thực của chiếc xe hay do hiệu ứng khi nhìn qua cửa kính? Người tí hon và những cuốn sách siêu to khổng lồ? Mời quý vị xem video: Hình ảnh đánh lừa thị giác

