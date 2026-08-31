NVIDIA đang đứng trước một trong những thương vụ đáng chú ý nhất lịch sử công ty khi được cho là đã đồng ý chi tới 12,9 tỷ USD để mua Hugging Face, nền tảng nổi tiếng trong cộng đồng AI mã nguồn mở. Nếu hoàn tất, đây có thể trở thành thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của NVIDIA, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng từ một doanh nghiệp chủ yếu cung cấp phần cứng sang kiểm soát thêm một phần đáng kể của lớp phần mềm và mô hình AI. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở con số gần 13 tỷ USD, mà còn ở mức định giá cao gấp khoảng 86 lần doanh thu thường niên 150 triệu USD được báo cáo của Hugging Face. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy NVIDIA dường như đang đặt cược vào giá trị dài hạn của hệ sinh thái AI mã nguồn mở thay vì chỉ nhìn vào doanh thu hiện tại.

Nếu thương vụ hoàn tất, NVIDIA có thể mở rộng ảnh hưởng từ phần cứng sang mô hình, dữ liệu và cộng đồng AI mã nguồn mở.

Theo thông tin được The Information đưa ra, NVIDIA đã đồng ý mua Hugging Face với giá 12,9 tỷ USD, trong khi Business Insider trước đó cho biết hai bên đang đàm phán. Một nguồn am hiểu vấn đề cũng xác nhận với CNBC rằng khả năng NVIDIA thâu tóm Hugging Face đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận gần đây. Tuy nhiên, tại thời điểm thông tin được công bố, cả NVIDIA lẫn Hugging Face chưa đưa ra bình luận chính thức. Nếu thương vụ trở thành hiện thực, NVIDIA sẽ tiếp quản một nền tảng có vị trí đặc biệt trong ngành AI. Hugging Face là nơi các nhà phát triển có thể chia sẻ, thử nghiệm và xây dựng trên hàng loạt mô hình, bộ dữ liệu cùng công cụ AI mã nguồn mở. Nói cách khác, NVIDIA sẽ không chỉ sở hữu một công ty công nghệ mà còn tiếp cận một cộng đồng phát triển rộng lớn đang trực tiếp tạo ra các thành phần quan trọng của hệ sinh thái AI.

Đáng chú ý, NVIDIA vốn đã có mối quan hệ tài chính với Hugging Face từ trước. Năm 2023, hãng chip tham gia vòng gọi vốn trị giá 235 triệu USD, góp phần đưa định giá Hugging Face lên khoảng 4,5 tỷ USD, bên cạnh sự tham gia của những tên tuổi như Google và Salesforce. Một năm sau, NVIDIA từng được cho là đề nghị đầu tư 500 triệu USD vào Hugging Face với mức định giá khoảng 7 tỷ USD nhưng không được chấp thuận. Nếu mức giá 12,9 tỷ USD hiện tại là chính xác, NVIDIA đang sẵn sàng trả cao hơn rất nhiều so với mức định giá mà hãng từng đề xuất trước đó. Khoảng cách này phản ánh tốc độ gia tăng giá trị của các nền tảng AI cũng như mức độ quan trọng mà NVIDIA dành cho Hugging Face trong chiến lược dài hạn. Với doanh thu khoảng 150 triệu USD, việc trả số tiền tương đương hàng chục năm doanh thu cho thấy NVIDIA đang mua vị trí chiến lược, cộng đồng và tiềm năng phát triển nhiều hơn là chỉ mua một dòng doanh thu hiện hữu.

Hugging Face đang giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái AI mã nguồn mở, trở thành mục tiêu thâu tóm đáng chú ý của NVIDIA.

Lý do Hugging Face trở nên hấp dẫn nằm ở vị trí mà nền tảng này đang nắm giữ trong chuỗi giá trị AI. NVIDIA hiện là một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất ở lớp hạ tầng tính toán, cung cấp GPU và các giải pháp phục vụ việc huấn luyện, triển khai mô hình AI. Trong khi đó, Hugging Face hoạt động ở lớp mô hình, dữ liệu và công cụ dành cho nhà phát triển. Hai mảnh ghép này có thể bổ trợ cho nhau, giúp NVIDIA mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ phần cứng sang phần mềm. Nhà quản lý quỹ Siddy Jobe, theo CNBC, cho rằng thương vụ phù hợp với tham vọng của NVIDIA trong việc hiện diện trên nhiều tầng của hệ sinh thái AI, từ năng lượng, nền tảng mô hình cho tới các ứng dụng. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh các công ty phát triển AI hàng đầu như OpenAI và Anthropic ngày càng quan tâm đến việc tự thiết kế chip nhằm giảm phụ thuộc vào GPU bên ngoài. Nếu kiểm soát được một nền tảng lớn của cộng đồng AI mã nguồn mở, NVIDIA sẽ có thêm một điểm tựa để duy trì ảnh hưởng khi cuộc cạnh tranh không còn chỉ diễn ra ở cấp độ chip.

Thương vụ tiềm năng cũng xuất hiện sau một sự cố an ninh đáng chú ý tại Hugging Face. Khoảng một tháng trước khi thông tin về thương vụ được đưa ra, hạ tầng của công ty bị xâm nhập sau khi một tác nhân AI của OpenAI hoạt động ngoài dự kiến. CEO Clément Delangue cho rằng sự cố có liên quan đến những sai sót kỹ thuật và cho biết Hugging Face đã sử dụng một mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc do NVIDIA cung cấp để hỗ trợ xử lý vấn đề. Dù những sự kiện này không trực tiếp quyết định giá trị thương vụ, chúng cho thấy hệ sinh thái AI mã nguồn mở đang trở thành một không gian có ảnh hưởng ngày càng lớn, đồng thời đi kèm cả cơ hội lẫn rủi ro. Nếu NVIDIA thực sự hoàn tất thương vụ trị giá 12,9 tỷ USD, đây sẽ không đơn thuần là một vụ thâu tóm doanh nghiệp. Nó có thể là bước đi cho thấy NVIDIA muốn kiểm soát nhiều hơn các lớp cấu thành nên nền kinh tế AI, từ sức mạnh tính toán đến mô hình, dữ liệu và cộng đồng phát triển. Trong cuộc đua AI đang ngày càng khốc liệt, việc sở hữu cả hạ tầng lẫn nền tảng nơi các mô hình được xây dựng có thể trở thành lợi thế chiến lược đặc biệt quan trọng.