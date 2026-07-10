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[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 tại Việt Nam, giá bán từ khoảng 569 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 tại Việt Nam, giá bán từ khoảng 569 triệu đồng

Mẫu Jaecoo J5 sẽ nhận cọc tại Việt Nam từ ngày hôm nay với mức giá trần từ 569 - 699 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện

Nguyễn Anh
Thương hiệu ôtô Omoda &amp; Jaecoo tại Việt Nam vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 2026 mới từ ngày 10/7 đến hết ngày 31/8/2026 với mức phí 10 triệu đồng. Thời gian giao xe dự kiến từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026.
Thương hiệu ôtô Omoda & Jaecoo tại Việt Nam vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe Jaecoo J5 2026 mới từ ngày 10/7 đến hết ngày 31/8/2026 với mức phí 10 triệu đồng. Thời gian giao xe dự kiến từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026.
Jaecoo J5 2026 tại Việt Nam được phân phối với bốn phiên bản tương ứng ba cấu hình động cơ, bao gồm máy xăng J5 Premium, hai bản hybrid J5 SHS-H Premium, J5 SHS-H Flagship và bản thuần điện J5 BEV Flagship. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp tại Việt Nam.
Jaecoo J5 2026 tại Việt Nam được phân phối với bốn phiên bản tương ứng ba cấu hình động cơ, bao gồm máy xăng J5 Premium, hai bản hybrid J5 SHS-H Premium, J5 SHS-H Flagship và bản thuần điện J5 BEV Flagship. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp tại Việt Nam.
Trong giai đoạn này, hãng công bố mức giá dự kiến trần cho bản Premium là 569 triệu đồng, bản SHS-H Premium là 629 triệu đồng, hai bản Flagship còn lại đều ở mức không vượt quá 699 triệu đồng. Giá bán chính thức ban hành trong tháng 8/2026 sẽ không cao hơn mức trần này.
Trong giai đoạn này, hãng công bố mức giá dự kiến trần cho bản Premium là 569 triệu đồng, bản SHS-H Premium là 629 triệu đồng, hai bản Flagship còn lại đều ở mức không vượt quá 699 triệu đồng. Giá bán chính thức ban hành trong tháng 8/2026 sẽ không cao hơn mức trần này.
Theo Omoda &amp; Jaecoo Việt Nam, nếu giá bán cao hơn hãng cam kết đền bù cho khách hàng số tiền tương đương 5 lần giá trị đặt cọc. 555 khách hàng đặt đầu tiên (đến hết ngày 31/8/2026) được hỗ trợ lãi suất trả góp 0% trong 12 tháng đầu và một năm bảo hiểm vật chất, riêng bản điện có thêm bộ sạc cùng ứng dụng T-Box.
Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, nếu giá bán cao hơn hãng cam kết đền bù cho khách hàng số tiền tương đương 5 lần giá trị đặt cọc. 555 khách hàng đặt đầu tiên (đến hết ngày 31/8/2026) được hỗ trợ lãi suất trả góp 0% trong 12 tháng đầu và một năm bảo hiểm vật chất, riêng bản điện có thêm bộ sạc cùng ứng dụng T-Box.
Về thông số kỹ thuật, Jaecoo J5 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 mm cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm. Với kích thước này, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V.
Về thông số kỹ thuật, Jaecoo J5 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 mm cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm. Với kích thước này, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V.
Khoảng sáng gầm xe đạt 184 mm đối với phiên bản BEV và 176 mm đối với các phiên bản xăng và SHS-H. Phiên bản tiêu chuẩn J5 Premium sử dụng hệ thống treo sau độc lập đa điểm, trang bị đèn chiếu sáng LED, kính cửa sổ cách âm hai lớp, gương chiếu hậu gập điện có sấy, hệ thống kiểm soát hành trình và kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây.
Khoảng sáng gầm xe đạt 184 mm đối với phiên bản BEV và 176 mm đối với các phiên bản xăng và SHS-H. Phiên bản tiêu chuẩn J5 Premium sử dụng hệ thống treo sau độc lập đa điểm, trang bị đèn chiếu sáng LED, kính cửa sổ cách âm hai lớp, gương chiếu hậu gập điện có sấy, hệ thống kiểm soát hành trình và kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây.
Trên các phiên bản cao cấp hơn, Jaecoo J5 tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera toàn cảnh 540 HD cùng 6 túi khí.
Trên các phiên bản cao cấp hơn, Jaecoo J5 tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera toàn cảnh 540 HD cùng 6 túi khí.
Một điểm nhấn khác của Jaecoo J5 là khoang lái đạt tiêu chuẩn thân thiện với thú cưng. Vật liệu nội thất có khả năng chống trầy xước, kháng khuẩn, chống bám bẩn và hạn chế lưu giữ mùi. Đây là một trong những điểm khác biệt giúp Jaecoo J5 phù hợp với các gia đình trẻ và những khách hàng thường xuyên đồng hành cùng thú cưng.
Một điểm nhấn khác của Jaecoo J5 là khoang lái đạt tiêu chuẩn thân thiện với thú cưng. Vật liệu nội thất có khả năng chống trầy xước, kháng khuẩn, chống bám bẩn và hạn chế lưu giữ mùi. Đây là một trong những điểm khác biệt giúp Jaecoo J5 phù hợp với các gia đình trẻ và những khách hàng thường xuyên đồng hành cùng thú cưng.
Đối với khả năng vận hành, phiên bản SHS-H (hybrid) có khả năng di chuyển lên tới hơn 1.000 km sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu và sạc pin. Phiên bản thuần điện J5 BEV có phạm vi hoạt động 461 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.
Đối với khả năng vận hành, phiên bản SHS-H (hybrid) có khả năng di chuyển lên tới hơn 1.000 km sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu và sạc pin. Phiên bản thuần điện J5 BEV có phạm vi hoạt động 461 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.
Về chính sách bảo hành, các phiên bản J5 Premium và J5 SHS-H được áp dụng thời hạn bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km, tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, bộ pin cao áp trên phiên bản J5 BEV được bảo hành với thời hạn 8 năm hoặc 200.000 km.
Về chính sách bảo hành, các phiên bản J5 Premium và J5 SHS-H được áp dụng thời hạn bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km, tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, bộ pin cao áp trên phiên bản J5 BEV được bảo hành với thời hạn 8 năm hoặc 200.000 km.
Trước khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe này đã có mặt tại một số quốc gia khác trong khu vực. Tại Thái Lan, Jaecoo J5 BEV giữ vị trí số 1 về lượng đăng ký xe điện từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026. Riêng trong quý I/2026, thương hiệu Omoda &amp; Jaecoo ghi nhận tổng doanh số 8.694 xe điện.
Trước khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe này đã có mặt tại một số quốc gia khác trong khu vực. Tại Thái Lan, Jaecoo J5 BEV giữ vị trí số 1 về lượng đăng ký xe điện từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026. Riêng trong quý I/2026, thương hiệu Omoda & Jaecoo ghi nhận tổng doanh số 8.694 xe điện.
Video: Jaecoo J5 sản xuất tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam.
Nguyễn Anh
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