Tây Ban Nha lắp rào chắn trên biển ngăn người vượt biên vào Ceuta

Tây Ban Nha thông báo sẽ lắp đặt rào chắn dài 500 mét trên vùng biển giữa Ceuta, một vùng lãnh thổ tự trị của nước này ở Bắc Phi, và Maroc.

AP đưa tin, Tây Ban Nha ngày 1/8 thông báo sẽ lắp đặt rào chắn dài 500 mét trên biển nhằm ngăn chặn dòng người vượt biên trái phép từ Maroc vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta.

Đảo ngược tình hình trong vòng 24 giờ

Khoảng 50.000-60.000 người vượt biên (từ Maroc) vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển trong ngày 30-31/7. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, phần lớn trong số họ đã quay trở lại Maroc.

“Chúng tôi kiên quyết chống lại những đối tượng vi phạm pháp luật”, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska phát biểu trước phóng viên tại Ceuta hôm 1/8.

"Sự hợp tác với các nước láng giềng đã cho phép Tây Ban Nha đảo ngược tình hình trong vòng 24 giờ. Maroc không phải là mối đe dọa đối với Ceuta, hay đối với phần còn lại của Tây Ban Nha, mà là một đối tác đáng tin cậy”, ông Marlaska nhấn mạnh.

Người di cư trở về Maroc từ vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha, ngày 1/8/2026. Ảnh: AP/Antonio Sempere.

“Cuộc sống ở thành phố này đã bị gián đoạn do sự cố biên giới. Việc người di cư bắt đầu quay trở lại (Maroc) là tín hiệu khả quan nhưng quá trình này cần phải được hoàn tất", người đứng đầu Ceuta, Juan Jesús Vivas, cho biết.

Tại thành phố Tangier của Maroc, cách Ceuta khoảng 75 km về phía tây, nhà ga chính tấp nập người trở về từ Ceuta hoặc biên giới. Một số người ngủ gục trên mặt đất vì kiệt sức.

“Tôi đã cố gắng vượt biên nhưng không thành công", Abdalah, một người tìm cách vượt biên trái phép, cho hay.

“Tôi quyết định tự mình quay trở lại. Tôi đã ở Ceuta 8 ngày và sắp được sắp xếp chỗ ở tại trung tâm dành cho người di cư, nhưng tôi đã không ăn gì trong nhiều ngày", Ouail Lamzeiz kể.

Phản ứng của Liên minh Châu Âu

Lãnh đạo của 22 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đã kêu gọi phản ứng phối hợp đối với tình hình ở Ceuta.

Trong một bức thư gửi các quan chức cấp cao của EU, được Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch công bố hôm 1/8, các quốc gia này đã đề nghị Chủ tịch luân phiên hiện tại của EU là Ireland khẩn trương triệu tập một cuộc họp trực tuyến bất thường của các Bộ trưởng Nội vụ khối.

“Chúng ta không thể cho phép tình trạng vượt biên ồ ạt không kiểm soát, việc lợi dụng vấn đề di cư hoặc các mối đe dọa kết hợp khác nhằm tạo ra nhận thức rằng việc nhập cảnh bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu là có thể xảy ra và có thể biến thành việc cư trú hợp pháp. Nhận thức như vậy sẽ khuyến khích các nỗ lực vượt biên trái phép, làm suy yếu niềm tin vào chính sách di cư chung của chúng ta và gây ra hậu quả cho tất cả quốc gia thành viên”, bức thư nêu rõ.

Bức thư được các nhà lãnh đạo của Italy, Đan Mạch, Áo, Bỉ, Bulgaria, Síp, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovenia, Slovakia và Thụy Điển, ký.

Cảnh người di cư vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Ceuta ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/Antonio Sempere.

Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sánchez, cũng yêu cầu một cuộc họp trực tuyến giữa các Bộ trưởng Nội vụ EU để "giúp chúng ta thiết lập một phản ứng chung đối với những tình huống như thế này và khẳng định lại rằng an ninh biên giới bên ngoài là trách nhiệm chung của tất cả quốc gia thành viên, chứ không chỉ của những quốc gia ở tuyến đầu của Liên minh".

Ông Sánchez trước đó chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của một số quốc gia EU, những nước mà ông cho rằng đã "chọn cách tấn công Tây Ban Nha và kêu gọi loại trừ Tây Ban Nha khỏi Khu vực Schengen".

Trong đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đe dọa đình chỉ thỏa thuận Schengen mở cửa biên giới giữa Italy và Tây Ban Nha. Được biết, Italy đang tái áp đặt kiểm soát biên giới đối với những người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển.

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