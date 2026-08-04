Tổng thống Trump nói về 'cơ hội cuối cùng' cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán mới sẽ là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được thỏa thuận và tránh leo thang căng thẳng.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 3/8 tuyên bố cuộc đàm phán mới được lên kế hoạch với Iran sẽ là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và giải quyết những lo ngại của ông về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

"Tôi hy vọng các cuộc đàm phán, nhằm mở lại eo biển Hormuz và tạo ra con đường để Iran giải quyết những lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này, sẽ bắt đầu trong một hoặc hai ngày tới", Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Giai đoạn đầu tiên là mở cửa eo biển. Giai đoạn thứ hai sẽ là phi hạt nhân hóa. Điều đó sẽ mất một chút thời gian", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Sau khi hoãn cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Tổng thống Trump ngày 3/8 thông báo hai bên đang nối lại đàm phán để chấm dứt cuộc chiến, ngay cả khi các quan chức Iran tuyên bố nỗ lực ngoại giao của họ đang tập trung vào các quốc gia láng giềng.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rất quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua và khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ đang đàm phán với Oman chứ không phải với Mỹ.

Ông Esmail Baghaei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ngày 3/8 cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra với Oman và chỉ tập trung vào việc thiết lập một tuyến đường tạm thời để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông qua eo biển.

"Dù Iran có muốn thừa nhận hay không, trên thực tế, chúng ta đang đàm phán", ông Trump khẳng định.

Theo dữ liệu thương mại và nền tảng phân tích Kpler, 9 tàu đã đi qua eo biển này vào ngày 2/8, hầu hết đều sử dụng tuyến đường do Iran kiểm soát.

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