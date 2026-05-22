Số hóa - Xe

Đồng hồ pin mặt trời dùng 10 tháng gây sốt dân công nghệ

LightInk gây chú ý với pin tới 10 tháng, màn hình E Ink và sạc năng lượng mặt trời, nhưng người mua phải tự lắp ráp như một dự án DIY thực thụ.

Thiên Trang (TH)
LightInk đang trở thành cái tên gây chú ý trong cộng đồng công nghệ khi mang đến một hướng đi khác biệt cho thị trường smartwatch với thiết kế sử dụng màn hình E Ink, hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời và thời lượng pin được công bố lên tới 10 tháng chỉ với viên pin 100mAh cực nhỏ.
Khác với các mẫu đồng hồ thông minh thương mại như Garmin Fenix vốn giấu tấm pin mặt trời bên trong màn hình, LightInk lại phô bày hoàn toàn tấm pin năng lượng mặt trời trên mặt trước thiết bị, tạo nên ngoại hình đậm chất “cyberpunk” và kỹ thuật hơn hẳn smartwatch truyền thống.
Điểm đặc biệt khiến LightInk nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn công nghệ nằm ở việc đây không phải sản phẩm bán sẵn hoàn chỉnh mà là một dự án DIY dành cho cộng đồng yêu thích phần cứng mở, đồng nghĩa người dùng phải tự đặt gia công bo mạch, in 3D khung vỏ và tự hàn linh kiện điện tử để hoàn thiện thiết bị.
Dù mang phong cách “tự chế”, LightInk vẫn sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý như GPS tích hợp, loa ngoài, kết nối LoRa liên lạc tầm xa công suất thấp cùng màn hình E Ink có đèn nền giúp hiển thị tốt cả ngoài trời nắng gắt lẫn trong môi trường thiếu sáng.
Để kéo dài thời lượng pin tối đa, nhà phát triển đã loại bỏ cảm biến gia tốc khỏi thiết bị do linh kiện này tiêu tốn khá nhiều điện năng, đồng thời tận dụng ưu điểm siêu tiết kiệm điện của màn hình E Ink kết hợp khả năng sạc liên tục từ năng lượng mặt trời trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Theo giới công nghệ, LightInk hiện nằm ở vị trí khá đặc biệt giữa đồng hồ điện tử truyền thống và smartwatch hiện đại khi vẫn hỗ trợ một số tính năng thông minh nhưng chưa có hệ sinh thái hoàn chỉnh như ứng dụng đồng hành trên smartphone hay kho ứng dụng riêng như Apple Watch hoặc Wear OS.
Việc phải tự lắp ráp khiến LightInk chắc chắn không phù hợp với người dùng phổ thông, tuy nhiên đây lại là sản phẩm hấp dẫn với cộng đồng maker, kỹ sư điện tử và những người đam mê khám phá các thiết bị phần cứng độc đáo mang phong cách “open-source” đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu.
Trong bối cảnh smartwatch ngày càng giống nhau về thiết kế và tính năng, LightInk cho thấy thị trường thiết bị đeo vẫn còn rất nhiều không gian sáng tạo, đặc biệt ở phân khúc đồng hồ tiết kiệm năng lượng, sử dụng màn hình E Ink và hướng tới trải nghiệm hoạt động bền bỉ nhiều tháng thay vì chỉ vài ngày như hiện nay.
