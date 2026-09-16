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[VIDEO] Giá dầu Brent vượt 105 USD do căng thẳng Trung Đông gia tăng

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[VIDEO] Giá dầu Brent vượt 105 USD do căng thẳng Trung Đông gia tăng

Giá dầu Brent tăng lên 105 USD mỗi thùng khi căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh sản lượng dầu Ả Rập Xê Út thấp kỷ lục.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá dầu Brent #Căng thẳng Trung Đông #Nguồn cung dầu #Sản lượng dầu Ả Rập Xê Út #Thị trường dầu

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