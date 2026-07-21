Cận cảnh Samsung Galaxy Watch Ultra 2 trước giờ ra mắt

Samsung đã lên lịch tổ chức một sự kiện vào ngày 22 tháng 7, để hãng công bố dòng sản phẩm Galaxy mới bao gồm cả thế hệ smartphone gập và smartwatch.

Samsung đã lên lịch tổ chức một sự kiện vào ngày 22 tháng 7 tới, nơi hãng dự kiến sẽ ra mắt loạt sản phẩm Galaxy Z Fold 8, Flip 8, Galaxy Watch Ultra 2 và Watch 9.

Danh sách này khá dài, và đi kèm với đó là loạt hình ảnh rò rỉ mới nhất hé lộ thiết kế của mẫu đồng hồ thông minh siêu bền mới.

Những hình ảnh về chiếc smartwatch siêu bền thế hệ mới của Samsung.

Trước đó, đã xuất hiện nhiều thông tin rò rỉ liên quan đến các mẫu điện thoại và đồng hồ sắp ra mắt của Samsung. Riêng Galaxy Watch Ultra 2 được đồn đoán sẽ nâng cấp về pin và vi xử lý.

Dung lượng pin dự kiến tăng lên 800mAh, một bước nhảy lớn so với mức 590mAh trước đây. Tuy nhiên, thời lượng sử dụng thực tế vẫn chưa được tiết lộ, nhất là khi thiết bị sẽ sử dụng chip Snapdragon Wear Elite mới, khiến mọi dự đoán về thời gian sử dụng mỗi lần sạc đều trở nên khó đoán.

Những thông tin này được hé lộ qua loạt hình ảnh mới nhất do Evan Blass đăng tải. Các hình ảnh này xuất hiện ngay sau khi những bức ảnh quảng cáo tương tự của Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra và Flip 8 được công bố.

Cùng với các smartwatch, một series smartphone gập của Samsung cũng sẽ ra mắt trong sự kiện ngày 22/7 tới.

Đúng như mục đích quảng bá, các hình ảnh này tập trung làm nổi bật thiết kế của sản phẩm. Có thể thấy rõ các chi tiết như nút bấm hành động được thiết kế lại, dây đeo đồng hồ và phần vỏ của Galaxy Watch Ultra 2.

Dù không phải là một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, nhưng những thay đổi nhỏ về mặt thị giác giúp thiết bị trông mạnh mẽ, bền bỉ hơn. Đặc biệt, phiên bản màu xanh rừng cũng gây ấn tượng mạnh và nhận được nhiều sự quan tâm.

Có hai thông số kỹ thuật nổi bật trong số các thông tin rò rỉ trước đó. Đó là độ sáng màn hình lên tới 5.000 nit và khả năng chống nước, chống bụi đạt chuẩn IP69K, trở thành điểm nhấn thu hút cho mẫu đồng hồ “làm được mọi thứ” này. Đây đều là những nâng cấp đáng giá, hứa hẹn giúp thiết bị trở nên mạnh mẽ hơn so với thế hệ trước.

Samsung dự kiến sẽ chính thức công bố Galaxy Watch Ultra 2 cùng các thiết bị khác trong 24 giờ tới. Dự kiến, các sản phẩm này sẽ được mở bán ngay trong ngày 22 tháng 7, với mức giá có thể nhỉnh hơn so với trước.

Một số nguồn tin cho biết chương trình nâng cấp dung lượng lưu trữ miễn phí có thể vẫn sẽ được áp dụng một phần.

Trước đó, một nhóm nghệ sĩ Hàn Quốc được cho là sẽ tham gia chương trình cũng đã tiết lộ chiếc Galaxy Z Fold 8 Ultra khi quay các MV cho Samsung.