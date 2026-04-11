Amazfit ra mắt smartwatch “2 thái cực” gây sốt

Amazfit tung hai smartwatch mới nhắm thẳng dân gym và người đam mê leo núi, nổi bật với thiết kế bền bỉ, pin “khủng” và loạt tính năng theo dõi sức khỏe.

Thiên Trang (th)
Amazfit vừa giới thiệu hai mẫu đồng hồ thông minh mới là Active 3 Premium và T-Rex Ultra 2, hướng tới hai nhóm người dùng hoàn toàn khác biệt gồm người tập luyện hàng ngày và dân khám phá ngoài trời chuyên nghiệp.
Active 3 Premium gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, vỏ thép không gỉ 45 mm và trọng lượng chỉ 38 gram, phù hợp đeo cả ngày mà không gây khó chịu.
Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 1,32 inch độ sáng lên tới 3.000 nit, mặt kính sapphire chống trầy xước, chạy Zepp OS 5 và hỗ trợ điều khiển giọng nói thông qua Zepp Flow AI.
Ngoài khả năng nghe gọi qua Bluetooth, đồng hồ còn tích hợp cảm biến BioTracker 6.0 PPG theo dõi nhịp tim, SpO2, stress liên tục cùng hơn 170 chế độ tập luyện và hỗ trợ 5 hệ thống định vị vệ tinh.
Pin 365 mAh cho thời gian sử dụng tới 12 ngày và hỗ trợ GPS liên tục trong 24 giờ, đủ đáp ứng nhu cầu luyện tập và theo dõi sức khỏe thường xuyên.
Ở chiều ngược lại, T-Rex Ultra 2 là mẫu smartwatch “hầm hố” dành cho các hoạt động khắc nghiệt với khung titan cấp 5, màn hình AMOLED 1,5 inch và độ sáng tương tự 3.000 nit.
Thiết bị hỗ trợ 6 hệ thống định vị vệ tinh băng tần kép, bộ nhớ 64 GB lưu bản đồ ngoại tuyến toàn cầu, hơn 187 chế độ thể thao cùng các công cụ chuyên sâu cho chạy trail và leo núi.
Điểm đáng chú ý nhất là viên pin 870 mAh cho thời gian sử dụng lên tới 30 ngày, hơn 50 giờ GPS liên tục, đi kèm các tính năng như đèn pin, SOS khẩn cấp và khả năng chống nước 10ATM phục vụ cả lặn chuyên dụng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
