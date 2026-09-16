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[VIDEO] Giá ăn uống tăng vọt, thực khách thắt lưng buộc bụng, hàng quán lãi mỏng

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[VIDEO] Giá ăn uống tăng vọt, thực khách thắt lưng buộc bụng, hàng quán lãi mỏng

Giá ăn ngoài tăng cao, nhiều quán ăn lỗ, thực khách thắt chặt chi tiêu khiến doanh thu ngành F&B giảm sút tại các đô thị lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá thực phẩm #Ngành F&B #Chi tiêu tiêu dùng #Thực khách #Thị trường đô thị

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