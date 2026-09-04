Top 5 đồng hồ thông minh đáng mua nhất cho mọi nhu cầu

Thị trường smartwatch bùng nổ trong năm 2026 khi các thương hiệu lớn đồng loạt trình làng những thế hệ sản phẩm mới trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn

Điểm chung dễ nhận thấy nhất trên các mẫu smartwatch năm nay là sự tập trung vượt bậc vào công nghệ chăm sóc sức khỏe, chế độ luyện tập thể thao và thời lượng pin.

Ngay sau khi Samsung và Google ra mắt các thiết bị của mình vào giai đoạn tháng 7 và tháng 8, Garmin cũng nhanh chóng góp mặt bằng dòng Fenix 9 cao cấp.

Samsung mang tới những cải tiến vượt trội trong việc theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ cùng sức khỏe tim mạch, còn Google lại gây ấn tượng mạnh với khả năng phát hiện tình trạng khẩn cấp về hô hấp để tự động liên lạc với dịch vụ cứu hộ.

Dưới đây là 5 lựa chọn đồng hồ thông minh xuất sắc nhất năm 2026 mà người dùng không nên bỏ qua.

1. Phù hợp nhất cho người dùng iPhone - Apple Watch 11

Thế hệ Apple Watch Series 11 tiếp tục duy trì kiểu dáng thiết kế quen thuộc nhưng lại mang trong mình nhiều bước tiến quan trọng về tính năng y tế. Sự nâng cấp đáng chú ý nhất là khả năng cảnh báo tăng huyết áp.

Apple Watch 11 Series đương nhiên là tốt nhất cho người dùng iPhone.

Thiết bị tiến hành phân tích phản ứng mạch máu liên tục trong 30 ngày thông qua cảm biến nhịp tim quang học nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu cao áp áp mãn tính.

Công nghệ này được phát triển dựa trên dữ liệu từ hơn 100.000 người tham gia và thử nghiệm lâm sàng trên 2.000 đối tượng thực tế. Apple cũng tích hợp hệ thống chấm giấc ngủ hoàn toàn mới dựa trên thời gian, các giai đoạn ngủ cùng tốc độ đều hấp dẫn của giờ đi ngủ.

Người dùng có thể dễ dàng xem chỉ số này trực tiếp trên mặt đồng hồ hoặc thông qua ứng dụng Health trên iPhone.

Ở cạnh đó, phiên bản này hỗ trợ kết nối 5G nhờ hệ thống thiết kế tái sinh và công nghệ sạc nhanh cho phép sử dụng thêm 8 giờ chỉ sau 15 phút sạc. Pin của máy đạt mức 24 giờ ở chế độ thông thường và kéo dài tới 38 giờ khi bật nguồn điện chế độ thấp.

Dòng vỏ nhôm nay trang được kính Ion-X cải tiến với độ chống cao gấp đôi thế hệ trước. Sản phẩm có hai kích thước 42mm và 46mm, giá khởi điểm từ 9 triệu đồng cho bản GPS và 12 triệu đồng cho phiên bản hỗ trợ mạng di động.

Đây chính là sự lựa chọn hàng đầu cho người dùng iPhone nhờ sự đồng bộ tuyệt vời của hệ thống ứng dụng và thông báo của Apple.

2. Lựa chọn bền bỉ nhất - Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Đại diện cho dòng thiết bị siêu bền dành cho các hoạt động ngoài trời là Galaxy Watch Ultra 2 từ nhà Samsung. Sản phẩm này kế thừa bộ vỏ titan chắc chắn nhưng sở hữu độ mỏng ấn tượng hơn 12% so với phiên bản tiền nhiệm.

Màn hình Sapphire Crystal Super AMOLED kích thước 1,52 inch có khả năng đạt độ sáng tối đa lên tới 5.000 nit, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Galaxy Watch Ultra 2 của Samsung được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiệ khắc nghiệt.

Trái tim của Ultra 2 cùng với dòng Galaxy Watch 9 là con chip Snapdragon Wear Elite sản xuất trên tiến trình 3nm của Qualcomm. Dung lượng pin được mở rộng đáng kể lên mức 800mAh, tăng 35% so với thế hệ trước.

Để hỗ trợ tập luyện, Samsung bổ sung chế độ Trail Run giúp ghi nhận độ cao và địa hình trong suốt quá trình chạy bộ dã ngoại.

Hệ thống cảm biến BioActive tiên tiến trên máy đảm nhận nhiệm vụ theo dõi sức khỏe với khả năng phát hiện ngưng thở khi ngủ đạt chuẩn FDA, chấm điểm sức khỏe tim mạch và đo lường tải trọng vận động hằng ngày để tối ưu hóa thời gian phục hồi. Tại thị trường Việt Nam, bản LTE của sản phẩm có giá từ 17.990.000 đồng.

3. Tốt nhất cho người dùng Android

Pixel Watch 5 đại diện cho sự lựa chọn tối ưu trong hệ sinh thái của Google. Thiết bị vẫn trung thành với phong cách mặt tròn bo cong đặc trưng nhưng được bổ sung trí tuệ nhân tạo Gemini tích hợp sâu cùng hàng loạt tính năng an toàn.

Pixel Watch 5 đại diện cho cả hệ sinh thái của Google nên phù hợp nhất cho người dùng Android.

Đáng chú ý nhất là công nghệ Phát hiện khẩn cấp về hô hấp được triển khai đầu tiên tại. Hệ thống này liên tục giám sát mức giảm nồng độ oxy trong máu và tự động gọi cấp cứu nếu phát hiện người đeo rơi vào trạng thái không phản ứng.

Google cũng đã lắng nghe người dùng để cải thiện thời lượng pin trên cả hai kích thước. Phiên bản 41mm sở hữu viên pin 332mAh cho thời gian sử dụng 30 giờ khi bật màn hình luôn sáng, trong khi bản 45mm trang bị pin 465mAh kéo dài thời lượng tới 40 giờ.

Cả hai đều hỗ trợ sạc 50% pin chỉ trong vòng 15 phút thông qua đế sạc kèm theo. Mức giá mở bán của bản 41mm bắt đầu từ 10 triệu đồng cho kết nối Wi-Fi, 11,5 triệu đồng cho bản LTE. Phiên bản 45mm có giá tương ứng là 10,5 triệu đồng và 12,5 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm.

4. Thích hợp nhất cho thám hiểm dã ngoại

Hướng tới những chuyến thám hiểm chuyên nghiệp, Garmin Fenix 9 sở hữu màn hình độ sáng 3.000 nit, tính năng nhắn tin qua vệ tinh cùng thời lượng pin vượt trội so với đa số đối thủ trên thị trường.

Garmin Fenix 9 sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ độc lập mạnh mẽ mà không phụ thuộc vào nguồn sạc hay mạng di động.

Thiết bị có thể hoạt động liên tục tới 57 ngày tùy thuộc vào chế độ sử dụng, với bản Pro Solar về căn bản không cần đến sạc pin. Biến thể Fenix 9 Pro còn tích hợp sẵn công nghệ inReach cho phép gửi nhận tin nhắn vệ tinh hai chiều độc lập mà không cần kết nối với điện thoại.

Bộ nhớ trong 64GB của máy đủ sức chứa khoảng 7.000 bài hát ngoại tuyến, đi kèm bản đồ TopoActive đa lục địa cùng các chỉ số chuyên sâu như Mức độ sẵn sàng tập luyện, Điểm bền bỉ và ứng dụng ECG kiểm tra rung nhĩ.

Đáng chú ý, tính năng Garmin Epic mới giúp tổng hợp dữ liệu vận động, hình ảnh và chỉ số sức khỏe trong nhiều ngày thành một dòng thời gian trực quan. Mức giá đề xuất dành cho Fenix 9 là từ 26.290.000 đồng và phiên bản Pro có giá từ 31.690.000 đồng.

5. Tối ưu chi phí

Ở phân khúc tối ưu chi phí, Amazfit Balance 3 mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính năng cao cấp và mức giá dễ tiếp cận. Đồng hồ sở hữu màn hình AMOLED 1,5 inch phủ kính sapphire với độ sáng cực đại 3.000 nit.

Amazfit Balance 3 sở hữu thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp, tính năng tuyệt với nhưng lại có mức giá cực kỳ hợp lý.

Kích thước vỏ của thiết bị đạt 51,4mm, độ dày 14,6mm và trọng lượng 62 gram đối với bản thép không gỉ, đồng thời hãng cũng dự kiến ra mắt thêm phiên bản titan nhẹ hơn chỉ 55 gram.

Thiết bị đạt chuẩn chống nước 10ATM và trang bị hệ thống HybridCharge Energy Intelligence chuyên phân tích tải trọng huấn luyện, mức độ căng thẳng cùng chất lượng giấc ngủ để đưa ra lời khuyên nghỉ ngơi hợp lý. Tại Việt Nam, Amazfit Balance 3 có giá bán 9.190.000 đồng.