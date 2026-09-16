Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Trung Quốc chạy đua giành nhân tài AI và bán dẫn bằng mọi giá

SPOTLIGHT

[VIDEO] Trung Quốc chạy đua giành nhân tài AI và bán dẫn bằng mọi giá

Tencent, Cambricon và MiniMax chi hàng triệu cổ phiếu giữ chân nhân tài AI, bán dẫn tại Trung Quốc, dự báo thiếu gần 5 triệu lao động ngành AI vào 2030.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhân tài AI #Ngành bán dẫn #Trung Quốc #Tencent #Cambricon

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT