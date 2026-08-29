[INFOGRAPHIC] 5 ngành nghề được dự báo hút nhân lực trong 10 năm tới

Từ AI, sức khỏe tinh thần đến marketing số và du lịch, nhiều lĩnh vực đang mở ra cơ hội cho lao động trẻ có chuyên môn, kỹ năng thích ứng với thị trường.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Cháy vé online khiến thị trường tự do trước cổng VFF và sân Mỹ Đình sôi động, các phe vé đẩy giá chênh từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cặp.
Thị trường bất động sản Quý II/2026 ghi nhận nguồn cung tăng mạnh, song thanh khoản giảm, tồn kho nhích nhẹ lên và lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên sức mua.
Trước sức ép chi phí đầu vào leo thang, thị trường bánh Trung thu 2026 ghi nhận mức giá tăng từ 5.000-7.000 đồng/cái trong bối cảnh sức mua vẫn thận trọng.
Bắt tay cùng OpenAI, L’Oréal đang đi đầu trong làn sóng ứng dụng AI để tái định hình toàn bộ hành trình mua sắm mỹ phẩm của người tiêu dùng.
Từ những trang trại, nhà máy, kho vận đến văn phòng khắp cả nước, hơn 1.500 người Vinamilk đã cùng hoàn thành gần 90.000km trong giải chạy chào mừng 50 năm thành lập công ty.
Thị trường mâm cúng Rằm tháng 7 sôi động với nhiều mức giá, người mua có xu hướng ưu tiên sự tiện lợi, thực phẩm và lễ vật thiết thực.
Nhiều mặt hàng cồng kềnh đang được người tiêu dùng lựa chọn qua kênh trực tuyến khi chuẩn bị năm học mới, nhờ chi phí và dịch vụ giao hàng ngày càng thuận tiện.
Từ 20/8, khách Việt đủ điều kiện được miễn visa quá cảnh Trung Quốc tối đa 240 giờ, giúp giảm chi phí và mở thêm cơ hội kết hợp du lịch.
Dù đã đi về cuối mùa, dâu tằm tươi cùng các sản phẩm chế biến vẫn rất được ưa chuộng. Sức mua cao khiến nhiều người bán luôn trong tình trạng hết hàng sớm.
Dịp Quốc khánh 2/9 cận kề, hành khách cần cảnh giác với chiêu bán vé máy bay giá rẻ, giả danh “suất ưu đãi” của hãng để chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.
Mang tư duy thích khám phá và chủ động kiểm chứng thành phần bằng AI, Gen Alpha đang thay đổi cách các thương hiệu làm đẹp vận hành.
Nhu cầu làm sốt, pha chế và ăn trực tiếp tăng nhanh khiến chanh dây vàng được săn tìm, giá bán lẻ có lúc lên tới 150.000 đồng/kg.
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành tập trung xử lý vướng mắc về thủ tục đất đai, tài sản công để sớm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 3 bệnh viện lớn.
Giữa đà tăng giá liên tục của các ông lớn Thụy Sĩ, thị trường châu Á đang chứng kiến làn sóng trỗi dậy mạnh mẽ từ các thương hiệu đồng hồ độc lập.
Ngày 20/8/2026 tại TP.HCM, Vinamilk tiếp tục đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp.
Bộ Xây dựng cho biết giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp đã giảm trong quý II/2026. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao.
Mang tên gọi lạ cùng vị ngọt bùi tựa bơ chín, quả bánh kem thu hút nhiều người tìm mua trên chợ mạng dù nguồn cung thị trường còn khá khan hiếm.
Đến ngày 17/8/2026, Lâm Đồng thu hơn 2.968 tỷ đồng từ đất. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc định giá đất để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách cuối năm.
Concert của BIGBANG tại Hà Nội vào cuối tháng 10 đang tạo ra cơn sốt lưu trú lớn, khiến các khách sạn gần Mỹ Đình liên tục ghi nhận lượng đặt phòng tăng mạnh.
Các hãng hàng không Việt Nam tăng gần 1 triệu ghế dịp lễ 2/9, giá vé hạ nhiệt đáng kể tạo đà kích cầu mạnh mẽ cho thị trường du lịch nội địa.