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[INFOGRAPHIC] 5 ngành nghề được dự báo hút nhân lực trong 10 năm tới

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] 5 ngành nghề được dự báo hút nhân lực trong 10 năm tới

Từ AI, sức khỏe tinh thần đến marketing số và du lịch, nhiều lĩnh vực đang mở ra cơ hội cho lao động trẻ có chuyên môn, kỹ năng thích ứng với thị trường.

Thiên Anh
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#ngành nghề #nhân lực #AI #sức khỏe tinh thần #marketing #du lịch

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