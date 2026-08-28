Gen Z đảo chiều thị trường hàng xa xỉ với cơn sốt đồ hiệu secondhand

Thói quen chi tiêu của Gen Z và Millennials - nhóm khách hàng tăng trưởng nhanh nhất ngành hàng xa xỉ đang trải qua một sự dịch chuyển đáng kinh ngạc. Thay vì rút ví dựa trên cảm xúc hay danh tiếng thương hiệu như trước, người tiêu dùng trẻ ngày nay có xu hướng tìm đến các nền tảng giao dịch đồ cũ để khảo sát mặt bằng giá resell (giá bán lại) trước khi quyết định xuống tiền cho một sản phẩm mới tinh tại cửa hàng chính hãng.

(Ảnh: Daily Front Row)

Theo chia sẻ từ bà Rati Sahi Levesque, Tổng giám đốc điều hành RealReal Inc. trên BOF cho biết, hơn 80% khách hàng trẻ tuổi thuộc hai thế hệ này đang chủ động tham khảo thị trường thứ cấp như một cách đánh giá khả năng giữ giá hoặc sinh lời của các món đồ xa xỉ trong tương lai.

Sự thay đổi trong hành vi này diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh giá bán niêm yết của các thương hiệu hàng đầu liên tục leo thang. Điển hình như dòng túi Classic Flap của Chanel đã ghi nhận mức giá tăng gấp đôi, đạt chạm ngưỡng 11.700 USD trong giai đoạn từ 2019 đến 2026, hay các thiết bị phụ kiện của Louis Vuitton cũng chứng kiến các đợt điều chỉnh giá bán đáng kể.

Những biến động trên thị trường bán lẻ vô hình trung biến các trang bán đồ cũ thành một dạng "bảng tham chiếu" trực quan cho người tiêu dùng. Khi mức giá niêm yết tại các cửa hàng cao cấp vọt lên, dữ liệu giao dịch từ thị trường thứ cấp giúp người mua hình dung chính xác khoản tiền họ có thể thu hồi nếu bán lại sản phẩm trong tương lai. Đây được xem là bước kiểm chứng thực tế quan trọng giúp giới trẻ cân nhắc kỹ lưỡng xem khoản đầu tư đắt đỏ của mình có thực sự xứng đáng hay không.

Xu hướng này đang phản ánh trực tiếp vào kết quả kinh doanh ấn tượng của các doanh nghiệp kinh doanh hàng xa xỉ đã qua sử dụng. Nửa đầu năm 2026, RealReal ghi nhận doanh số tăng vọt ở nhóm sản phẩm có giá trị trên 1.000 USD. Đáng chú ý, bên cạnh đồng hồ hay trang sức cao cấp, các thiết bị trang phục mang phong cách thập niên 1990 hoặc thuộc phiên bản giới hạn bất ngờ trở thành phân khúc bùng nổ, khi Gen Z hào hứng khám phá lại những giá trị thời trang của các thập niên trước.

(Ảnh: Samantha Deitch)

Nhờ tín hiệu chi tiêu tích cực từ người tiêu dùng, RealReal đã nâng dự báo doanh thu cả năm 2026 lên mức 788 triệu đến 797 triệu USD. Báo cáo từ ThredUp cũng chỉ ra quy mô thị trường đồ cũ toàn cầu đã tăng gấp đôi so với năm 2021 và dự kiến sẽ cán mốc 393 tỷ USD vào năm 2030. Những con số này cho thấy việc tham khảo giá đồ cũ đã không còn là một hiện tượng bột phát mà đang dần trở thành một mắt xích chính yếu trong quy trình ra quyết định mua hàng.

Sự trỗi dậy của thói quen "soi" giá resell đang làm thay đổi căn bản mối tương quan giữa thị trường hàng mới và hàng đã qua sử dụng. Một đợt tăng giá từ hãng giờ đây không chỉ đơn thuần là quyết định thương mại nội bộ, mà còn phát đi tín hiệu trực tiếp tới định giá của sản phẩm đó trên thị trường thứ cấp.

Về lâu dài, tư duy xem sản phẩm xa xỉ như một tài sản có khả năng thanh khoản của giới trẻ được dự báo sẽ gây áp lực ngược trở lại, buộc các nhà mốt danh tiếng phải cẩn trọng hơn trong chính sách định giá, đồng thời đưa thị trường đồ cũ từ một mảng kinh doanh ngách trở thành lực lượng không thể coi thường trong bức tranh toàn ngành thời trang.