Quả vùng núi bán 75.000 đồng/kg, thành đặc sản được khách thành phố tìm mua

Từng được trồng rải rác quanh nhà, đào tiên Pác Ả nay được bán với giá khoảng 75.000 đồng/kg và trở thành mặt hàng được săn đón.

Đào tiên Pác Ả là giống đào bản địa được người dân tại khu vực Pác Ả, Bản Mạch, xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên gìn giữ và trồng từ nhiều năm nay. Nếu trước đây loại quả này chủ yếu xuất hiện trong các vườn hộ gia đình thì hiện nay đào tiên Pác Ả đã được đưa ra thị trường với mức giá khoảng 75.000 đồng/kg.

Mức giá này đưa đào tiên Pác Ả vào nhóm trái cây có giá bán tương đối cao so với nhiều loại quả phổ biến trên thị trường. Sức hút của sản phẩm đến từ đặc điểm riêng của giống đào bản địa, với quả khá lớn, vỏ sáng, thịt giòn mọng, vị ngọt thanh và mùi thơm dịu.

Đào tiên Pác Ả đã được đưa ra thị trường với mức giá khoảng 75.000 đồng/kg.

Những đặc điểm này giúp đào tiên Pác Ả tạo được sự khác biệt so với các loại đào được bán phổ biến trên thị trường. Với nhóm khách hàng quan tâm đến nông sản vùng miền, nguồn gốc và đặc trưng sản phẩm cũng là yếu tố góp phần tạo giá trị cho loại quả này.

Tuy nhiên, mức giá 75.000 đồng/kg cần được hiểu là giá bán được đề cập trong thông tin về sản phẩm, không nên đồng nhất với giá thu mua tại vườn hay lợi nhuận thực tế của người trồng. Từ vườn đến tay người tiêu dùng, giá bán còn có thể bao gồm nhiều khoản chi phí như thu hái, phân loại, đóng gói, vận chuyển và phân phối.

Điều đáng chú ý là hành trình của đào tiên Pác Ả không bắt đầu từ một vùng chuyên canh quy mô lớn. Trước đây, người dân địa phương chủ yếu trồng cây rải rác quanh nhà hoặc xen canh với các loại cây khác. Khi nhận thấy giống đào có chất lượng quả tốt và thích nghi với điều kiện địa phương, người dân bắt đầu quan tâm hơn đến việc nhân giống và mở rộng diện tích.

Trước khi được ưa chuộng, người dân địa phương chủ yếu trồng đào tiên Pác Ả rải rác quanh nhà hoặc xen canh với các loại cây khác.

Từ một loại quả mang tính địa phương, đào tiên Pác Ả dần được biết đến trên thị trường như một sản phẩm đặc sản. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều vùng nông thôn quan tâm khi tìm cách nâng giá trị cho các giống cây bản địa thay vì chỉ cạnh tranh với nông sản phổ thông bằng sản lượng và giá thấp.

Trong trường hợp của đào tiên Pác Ả, mức giá 75.000 đồng/kg cho thấy sản phẩm đã có khả năng tạo ra một phân khúc giá riêng. Tuy nhiên, để xác định mức giá này có thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng hay không, cần thêm các số liệu về diện tích, năng suất bình quân, sản lượng mỗi vụ, chi phí chăm sóc và giá thu mua tại vườn.

Bên cạnh yếu tố thị trường, sản xuất đào cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ thời tiết. Mưa kéo dài trong thời kỳ ra hoa có thể tác động đến khả năng đậu quả, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng. Khi nguồn cung chưa lớn và sản lượng còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, giá bán cao có thể phản ánh một phần sự khan hiếm của sản phẩm.

Đào tiên Pác Ả, loại quả đang được thị trường ưa chuộng.

Điều này cũng đặt ra bài toán đối với người trồng khi mở rộng sản xuất. Nếu diện tích tăng nhanh nhưng đầu ra chưa ổn định, giá có thể chịu áp lực khi nguồn cung tăng. Ngược lại, nếu kiểm soát tốt chất lượng, duy trì được đặc trưng của giống đào và xây dựng được thị trường ổn định, sản phẩm có cơ hội giữ được phân khúc giá cao hơn so với trái cây đại trà.

Từ một giống cây được trồng chủ yếu để phục vụ nhu cầu trong địa phương, đào tiên Pác Ả đang từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa. Mức giá khoảng 75.000 đồng/kg vì thế là điểm đáng chú ý trong câu chuyện về loại quả này, nhưng giá trị lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng, ổn định nguồn cung và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thay vì chỉ nhìn vào mức giá bán lẻ, hiệu quả thực sự của đào tiên Pác Ả cần được đánh giá trên toàn bộ chuỗi, từ chi phí sản xuất của nông dân, giá thu mua tại vườn đến mức giá cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả.