Viêm phổi tái phát, phát hiện mảnh răng sâu trong phế quản trẻ 6 tuổi

Viêm phổi tái phát cùng một vị trí, bé trai 6 tuổi được phát hiện dị vật nằm trong phế quản phải sau nội soi.

11 ngày xuất viện viêm phổi lại tái phát cùng vị trí

Bé trai 6 tuổi nhập viện Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng ho nhiều, ho đờm và sốt cao, nhiệt độ cao nhất khoảng 39 độ C.

Đáng chú ý, trước đó trẻ vừa điều trị viêm phổi thùy phải gần 2 tuần. Chỉ 11 ngày sau khi xuất viện, bệnh tái phát khiến trẻ phải nhập viện trở lại.

Qua thăm khám và đánh giá diễn biến bệnh, các bác sĩ nhận thấy tình trạng viêm phổi có tính chất khu trú, lặp lại tại cùng một thùy phổi phải.

Đây là dấu hiệu cần lưu ý, bởi bên cạnh nguyên nhân nhiễm trùng thông thường, viêm phổi tái diễn cùng vị trí có thể liên quan đến nguyên nhân tại chỗ như tắc nghẽn, cản trở thông khí hoặc dẫn lưu phế quản.

Trong đó, dị vật đường thở bị bỏ quên là một khả năng cần được xem xét.

Hình ảnh dị vật nằm trong phế quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Kết quả chụp CT ngực cho thấy một dị vật cản quang nằm trong lòng phế quản phải. Trước tình huống này, BSCKII Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách Khoa Nhi cơ sở Ninh Bình, đã tổ chức hội chẩn với các chuyên gia nội soi phế quản của Viện Hô hấp, Trung tâm Gây mê hồi sức và các chuyên khoa liên quan.

Hội đồng chuyên môn thống nhất nội soi phế quản để xác định và lấy dị vật, đồng thời lấy bệnh phẩm phục vụ xét nghiệm.

Dị vật bất ngờ là một phần răng sâu

Ê-kíp thực hiện can thiệp gồm BSCKII Trịnh Thị Hương (Viện Hô hấp), ThS.BS Hoàng Văn Tuấn (Trung tâm Gây mê hồi sức) và ThS.BSNT Nguyễn Thế Dũng (Trung tâm Nhi khoa).

Sau khi gây mê và kiểm soát đường thở, các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, tiếp cận vị trí tổn thương và lấy dị vật thành công.

Điều bất ngờ, dị vật được xác định là một phần răng sâu của chính bệnh nhi.

Các bác sĩ hội chẩn ca bệnh - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, trẻ không có tiền sử sặc rõ ràng để gia đình nhận biết thời điểm phần răng lọt vào đường thở. Điều này cho thấy việc không ghi nhận một cơn hóc, sặc điển hình không đủ để loại trừ dị vật đường thở.

BSCKII Phạm Công Khắc cho biết, dị vật nằm trong phế quản kéo dài có thể cản trở thông khí, gây ứ đọng dịch tiết, tạo điều kiện cho viêm nhiễm tại vùng phổi phía sau chỗ tắc kéo dài hoặc tái diễn.

Vì vậy, khi trẻ bị viêm phổi tái diễn nhiều lần, đặc biệt khi tổn thương lặp lại tại cùng một vị trí, cần chủ động tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, trong đó có dị vật bị bỏ quên.

Ê-kíp phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phần răng sâu trong phế quản bệnh nhi được lấy ra - Ảnh BVCC

Trường hợp bé trai 6 tuổi là lời nhắc rằng, phía sau những đợt viêm phổi tái diễn cùng một vị trí có thể không chỉ là nhiễm trùng, mà còn là một nguyên nhân tắc nghẽn đường thở cần được phát hiện và xử trí.

Khi nào cần nghĩ đến dị vật đường thở ở trẻ? Ho kéo dài hoặc tái diễn không rõ nguyên nhân. Khò khè kéo dài, tái diễn hoặc chỉ xuất hiện ở một vùng. Viêm phổi tái phát tại cùng một vị trí. Viêm phổi kéo dài, đáp ứng điều trị không như mong đợi. Từng có cơn hóc, sặc, khó thở hoặc tím tái khi ăn, vui chơi.

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