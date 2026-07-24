Hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Hà Kiều Anh sau gần hai thập kỷ

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh đăng tải dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân, nhìn lại hành trình đồng hành cùng doanh nhân Huỳnh Trung Nam.

Cô cho biết quan niệm về hạnh phúc đã thay đổi theo thời gian, từ tình yêu của hai người đến niềm vui đến từ gia đình và các con. Trong bài viết, Hà Kiều Anh bày tỏ: "Có người từng hỏi Kiều Anh, điều gì thay đổi nhiều nhất sau 19 năm hôn nhân. Có lẽ ngày trước, hạnh phúc chỉ thuộc về hai người, còn hôm nay, hạnh phúc là những điều rất bình dị: bữa cơm đủ đầy, tiếng cười của các con trong mỗi chuyến đi, và mỗi sáng thức dậy vẫn thấy người bạn đồng hành ở bên".

Hoa hậu Việt Nam 1992 thừa nhận 19 năm chung sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo cô, chính những lần cùng nhau vượt qua khó khăn đã tạo nên ý nghĩa của hai chữ "gia đình". "Tôi luôn tin rằng, hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống", cô viết.

Hà Kiều Anh cũng gửi lời cảm ơn tới chồng và các con vì đã cùng cô xây dựng một mái ấm trọn vẹn. Bài viết khép lại bằng lời nhắn: "Mười chín năm, từ hai người trở thành một gia đình, và đó vẫn là điều đẹp nhất mà Kiều Anh từng có".

Hoa hậu Hà Kiều Anh bên chồng và 4 người con. Ảnh: FB Hà Kiều Anh.

Theo Dân Việt, trước khi đến với nhau, Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam đều từng trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Chính những trải nghiệm đó giúp cả hai thêm thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành trong cuộc sống.

Hoa hậu Việt Nam 1992 cho biết hai người làm bạn suốt 5 năm trước khi quyết định kết hôn. Cả hai đều hiểu rõ quá khứ của đối phương trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. "Tôi cũng không biết vì sao lại đến với anh Nam. Anh Nam giống như một người bạn của tôi, đến giờ thì như người tri kỷ. Hai chúng tôi rất hiểu nhau", cô chia sẻ.

Theo Hà Kiều Anh, thời điểm hai người quyết định gắn bó, doanh nhân Huỳnh Trung Nam đang xây dựng khách sạn và gặp nhiều khó khăn trong công việc. Cô chọn đồng hành, hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. "Hai người cùng làm nên mọi thứ nên anh Nam hiểu được sự hy sinh của tôi", cô nói.

Khi về chung một nhà, Hà Kiều Anh cùng chồng chăm sóc con riêng của anh bên cạnh ba người con của cả hai. Cô từng thừa nhận có giai đoạn cảm thấy áp lực khi vừa quán xuyến công việc, vừa chăm lo cho gia đình đông con.

Theo Znews, dù chồng là doanh nhân, Hà Kiều Anh vẫn theo đuổi công việc kinh doanh riêng và không muốn phụ thuộc về tài chính. "Vợ chồng tôi mỗi người phụ trách một mảng kinh doanh riêng.

Tôi là người không thích trông chờ vào đàn ông, càng không có quan điểm tìm một tấm chồng để anh lo cho mọi việc, nuôi mình. Tôi thích là người phụ nữ độc lập, chủ động trong cuộc sống. Khi mình muốn độc lập, chủ động thì phải kiếm ra tiền", cô chia sẻ.

Bên cạnh công việc, Hà Kiều Anh dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy các con. Theo Vietnamnet, năm 2024, Hoa hậu Việt Nam 1992 tiết lộ gia đình chi hơn 5 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho việc học của các con. Theo cô, giáo dục là món quà quý giá nhất cha mẹ có thể dành cho con. Vì vậy, vợ chồng cô luôn tạo điều kiện để các con học tập trong môi trường chú trọng cả kiến thức, nhân cách, sự tự tin và tư duy độc lập.

Vợ chồng Hà Kiều Anh chú trọng đến việc học hành của các con. Ảnh: FB Hà Kiều Anh.

Hà Kiều Anh cho biết điều quan trọng không phải là điểm số hay thành tích mà là giúp các con hiểu bản thân, có động lực học tập, sống có trách nhiệm và theo đuổi đam mê. Bên cạnh việc học, cô cũng thường xuyên đưa các con tham gia các hoạt động thiện nguyện để nuôi dưỡng sự sẻ chia và lòng nhân ái.

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