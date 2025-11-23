Hà Nội

Mẹ Hà Kiều Anh U80 gây sốt vì nhan sắc trẻ đẹp ngỡ ngàng

Giải trí

Hà Kiều Anh khoe ảnh chụp cùng mẹ ruột và con gái. Netizen không khỏi trầm trồ vì nhan sắc U80 vẫn vô cùng trẻ trung, quý phái của mẹ nàng Hậu. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bài đăng mừng sinh nhật, Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe hình ảnh mẹ ruột – bà Vương Kiều Oanh. Ngay lập tức, nhan sắc của bà ở tuổi U80 khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.
Bà được nhận xét là "đẹp lão", thậm chí không hề thua kém khi đọ sắc với con gái nổi tiếng.
Dù đã ở ngưỡng tuổi U80, bà Vương Kiều Oanh vẫn khiến mọi người phải kinh ngạc vì vẻ ngoài quá đỗi trẻ trung và sành điệu.
Khán giả đã dành nhiều lời khen "có cánh", trầm trồ không ngớt trước sự trẻ trung của mẹ Hà Kiều Anh.
Với mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng, phong cách ăn mặc trang nhã cùng thần thái rạng ngời, bà Vương Kiều Oanh nhận được nhiều bình luận khen ngợi là người phụ nữ "đẹp lão" và vô cùng phúc hậu.
Gương mặt bà toát lên vẻ dịu dàng, với nụ cười tươi tắn làm sáng bừng cả khung hình.
Những dấu vết thời gian như vài nếp nhăn nhẹ không làm giảm đi sự trẻ trung, trái lại còn tôn lên nét quý phái và khí chất riêng của mẹ ruột Hà Kiều Anh.
Được biết, mẹ của Hà Kiều Anh hiện đang sinh sống tại Mỹ. Bà thỉnh thoảng trở về Việt Nam để thăm con cháu.
Những năm Hoa hậu Hà Kiều Anh "chưa có gì trong tay", bà Vương Kiều Oanh chính là "bến đỗ bình yên", là hậu phương vững vàng cho con gái. Chính bà là người giúp sức cho Hoa hậu Hà Kiều Anh có được như ngày hôm nay.
Khi rảnh rỗi Hà Kiều Anh hay đưa mẹ đi du lịch đó đây cùng gia đình nhỏ của cô. Ảnh: FB Ha Kieu Anh
#Hoa hậu Hà Kiều Anh #Hà Kiều Anh #mẹ Hà Kiều Anh

