Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, tổn thương tim, thận và đông máu

Từ một buổi đốt rẫy giữa trời nóng, người phụ nữ rơi vào tình trạng sốc nhiệt nặng, phải hồi sức tích cực để kiểm soát biến chứng.

Bất tỉnh sau nhiều giờ làm việc ngoài trời

Ngày 9/8, bà Đỗ Thị Huệ, 54 tuổi, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng, đi đốt rẫy từ khoảng giữa trưa. Đến khoảng 15h30, người dân phát hiện bà nằm bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Khoảng 16h30, khi vào Khoa Cấp cứu, bà Huệ lơ mơ, rối loạn ý thức, chỉ đạt 10/15 điểm theo thang điểm Glasgow. Thân nhiệt lên tới 40°C, tim đập nhanh, nồng độ oxy trong máu giảm.

Người bệnh được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp, đồng thời thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh nhằm xác định nguyên nhân.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não không ghi nhận tổn thương bất thường cấp tính. Tuy nhiên, các xét nghiệm cho thấy người bệnh đã xuất hiện tổn thương nhiều cơ quan: chức năng thận suy giảm, hệ thống đông máu rối loạn, các dấu hiệu tổn thương cơ tim tăng cao.

Bà Huệ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Sốc nhiệt gây biến chứng ở nhiều cơ quan

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tình trạng tuần hoàn của người bệnh có thời điểm không ổn định, cần sử dụng thuốc nâng huyết áp. Ê-kíp tiếp tục hỗ trợ hô hấp, bù dịch, điện giải và theo dõi sát chức năng tim, thận, gan cùng hệ thống đông máu.

Các bác sĩ xác định bà Huệ bị sốc nhiệt với nhiều biến chứng gồm suy thận cấp, rối loạn đông máu và tổn thương cơ tim.

Do các dấu hiệu tổn thương tim tăng cao, người bệnh được hội chẩn với Khoa Nội tim mạch. Ngày 10/8, bà được chụp động mạch vành để đánh giá tình trạng tim mạch, đồng thời tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

BSCKI Hoàng Thị Thu, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, cho biết sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu y khoa cực kỳ nguy hiểm. Khi thân nhiệt tăng quá cao trong thời gian kéo dài, cơ thể có thể nhanh chóng rơi vào rối loạn ý thức, tụt huyết áp và tổn thương nhiều cơ quan như tim, thận, gan, não và hệ thống đông máu.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện - Ảnh BVCC

Với trường hợp bà Huệ, bên cạnh kiểm soát thân nhiệt, ê-kíp tập trung hồi sức tuần hoàn, bù dịch và điện giải, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch khi cần thiết. Người bệnh được theo dõi liên tục để phát hiện sớm và xử trí các biến chứng.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, ý thức và tình trạng tuần hoàn của bà Huệ dần cải thiện, chức năng các cơ quan tiến triển ổn định. Đến ngày 13/8, người bệnh đủ điều kiện chuyển sang Khoa Nội Tổng hợp để tiếp tục điều trị và theo dõi. Dự kiến bà được xuất viện vào chiều 19/8.

Sau khi tỉnh lại, bà Huệ cho biết rất vui mừng khi được các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn. Người bệnh gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã kịp thời cấp cứu và chăm sóc trong những ngày nguy kịch.

Cảnh giác dấu hiệu sốc nhiệt

BSCKI Nguyễn Thị Khải Thư, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, khuyến cáo:

- Khi làm việc ngoài trời nắng nóng, cần tránh phơi nắng kéo dài và bố trí thời gian nghỉ hợp lý.

- Uống đủ nước, chủ động tìm nơi mát khi xuất hiện mệt mỏi, chóng mặt hoặc đau đầu.

- Nếu người đang ở ngoài trời nóng xuất hiện sốt cao, lơ mơ, hành vi bất thường hoặc bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa ra khỏi môi trường nóng, hỗ trợ làm mát và chuyển đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Sốc nhiệt có thể diễn tiến nhanh và gây tổn thương nhiều cơ quan. Việc nhận biết sớm, làm mát và cấp cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng và nguy cơ tử vong.