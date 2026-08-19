Hơn 50 mũi ong vò vẽ đốt, người bệnh tổn thương gan và cơ

Bị hơn 50 mũi ong vò vẽ đốt, người bệnh nhập viện với biểu hiện tức ngực, khó thở, men gan và CK tăng cao.

Hơn 50 vết đốt, xuất hiện tổn thương nhiều cơ quan

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập vừa điều trị thành công một người bệnh bị hơn 50 mũi ong vò vẽ đốt tại nhiều vị trí trên cơ thể.

Khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng sưng nề thành mảng, bầm tím tại các vị trí bị ong đốt, kèm tức ngực và khó thở. Đây là những dấu hiệu cho thấy phản ứng của cơ thể không chỉ khu trú tại vùng da bị đốt mà đã có biểu hiện toàn thân.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận các chỉ số AST, ALT và CK tăng cao. Theo các bác sĩ, tình trạng này cho thấy người bệnh có biểu hiện tổn thương tế bào gan và cơ sau nhiều vết đốt.

Người bệnh được khẩn trương theo dõi, điều trị tích cực và kiểm soát các nguy cơ biến chứng. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm trở về giới hạn bình thường.

Thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân bị ong đốt khi đã ổn định - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cho biết, ong vò vẽ đốt nhiều mũi có thể gây phản ứng toàn thân. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện tổn thương gan, cơ, thận, rối loạn đông máu, phản ứng dị ứng nặng hoặc suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Khi nào cần đưa người bị ong đốt đến bệnh viện?

Người bị ong đốt cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt nếu bị nhiều nốt, đặc biệt tại các vị trí như mặt, đầu, cổ hoặc xác định bị các loài có nọc độc mạnh như ong vò vẽ, ong bắp cày.

Đặc biệt, các biểu hiện như khó thở, tức ngực, chóng mặt, mệt lả, phù mặt, đau nhiều hoặc nước tiểu bất thường là những dấu hiệu cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Việc xác định loại ong gây đốt cũng có ý nghĩa trong đánh giá nguy cơ, bởi mức độ độc tính và khả năng gây phản ứng toàn thân có thể khác nhau giữa các loài.

Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo, cần cứu đúng cách, tránh làm nặng thêm tổn thương:

- Ngay sau khi bị ong tấn công, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có ong để tránh tiếp tục bị đốt.

- Nếu còn vòi chích, cần loại bỏ bằng cách phù hợp. Tuy nhiên, không nên dùng tay nặn hoặc ép mạnh tại vị trí bị đốt. Sau đó, rửa sạch vùng da bằng xà phòng và nước sạch, có thể chườm lạnh để giảm đau, sưng.

- Một điểm cần lưu ý là không nên chủ quan chỉ vì ban đầu người bệnh chưa có triệu chứng nghiêm trọng. Với trường hợp bị nhiều mũi ong đốt, các biểu hiện toàn thân và tổn thương cơ quan có thể cần được theo dõi bằng thăm khám và xét nghiệm tại cơ sở y tế.

- Người bệnh cũng không nên tự ý xử trí tại nhà bằng các biện pháp chưa có căn cứ hoặc trì hoãn việc đi viện khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Cách phòng tránh ong đốt - Không chọc phá tổ ong, đặc biệt khi phát hiện tổ ong ở gần nhà hoặc nơi vui chơi. - Khi ong bay gần, hạn chế vung tay, đập hoặc kích động đàn ong; nhanh chóng rời khỏi khu vực một cách an toàn. - Thường xuyên phát quang bụi rậm, vệ sinh nhà cửa, hạn chế những nơi ong có thể làm tổ. - Người thường xuyên tiếp xúc với ong cần sử dụng trang phục bảo hộ phù hợp, che kín các vùng da. - Khi đi rừng, dã ngoại nên mặc quần áo kín, đi giày, đội mũ; tránh sử dụng nước hoa hoặc mỹ phẩm có mùi hương mạnh. - Nếu bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện khó thở, tức ngực, chóng mặt, mệt lả, phù mặt, tiểu bất thường..., cần nhanh chóng đến cơ sở y tế.