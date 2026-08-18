Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] CẢNH BÁO NGUY CƠ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Xã hội

[INFOGRAPHIC] CẢNH BÁO NGUY CƠ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trên môi trường số cần chủ động bảo vệ dữ liệu khách hàng, kiểm soát việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.

Thiên Anh
download-7.png
#dữ liệu khách hàng #pháp luật #bảo vệ dữ liệu #doanh nghiệp #quản lý dữ liệu

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Rạng danh truyền thống hiếu học họ Phan và thân hữu: Lễ tuyên dương báo công dâng Bác tại Ba Đình lịch sử

Rạng danh truyền thống hiếu học họ Phan và thân hữu: Lễ tuyên dương báo công dâng Bác tại Ba Đình lịch sử

Trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội đồng Họ Phan Việt Nam, CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân hữu, Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An cùng Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương, báo công dâng Bác năm 2026.