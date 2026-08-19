Ngày 19/8, Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về đất đai, nhà ở, bất động sản

Đợt 2 kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI sẽ bắt đầu diễn ra từ 19/8 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình làm việc của đợt 2 kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, trong ngày 19/8, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo liên quan đến định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản và việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình.

Đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI tiếp tục diễn ra.

Trong buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Đại diện cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia.

Cuối buổi, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại Tổ về 3 nội dung gồm định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.