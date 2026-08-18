Hà Nội thực hiện sắp xếp, tái cấu trúc trường học và giảm sĩ số lớp học

Hà Nội thực hiện sắp xếp, đổi mới mạng lưới trường học, tận dụng không gian dư thừa, nâng cao chất lượng giáo dục và giảm sĩ số lớp học.

Năm học 2026-2027 mở ra nhiều nhiệm vụ mới đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đây là năm đầu tiên thành phố Hà Nội thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, việc sắp xếp không đơn thuần là giảm đầu mối quản lý mà hướng tới đổi mới tư duy, chuyển từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"; tái cấu trúc mạng lưới trường học phù hợp với quy mô dân số, phân bố dân cư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Khi thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, thành phố yêu cầu đối với những không gian dôi dư sau khi sắp xếp lại, UBND các cấp sẽ chỉ đạo nhà trường xây dựng phương án chuyển đổi công năng. Các phòng này sẽ được nghiên cứu cải tạo thành phòng học hoặc phòng học đa năng phục vụ nghệ thuật, thể thao, giúp tận dụng tối đa diện tích sử dụng và tránh lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là mọi học sinh, dù học tại trường chính hay phân hiệu, đều được tiếp cận với các điều kiện học tập và trang thiết bị tốt nhất.

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Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị đã hướng dẫn UBND các xã, phường về việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp, tổ chức lại. Việc triển khai được thực hiện theo hướng khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất.

Đồng thời, các địa phương được yêu cầu ưu tiên nguồn lực cải tạo, sửa chữa, bổ sung phòng học nhằm giảm sĩ số học sinh trên lớp, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.

Trong số các trường trước khi sắp xếp, địa phương ưu tiên lựa chọn cơ sở giáo dục có cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu tổ chức dạy học hoặc đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ cao nhất làm trường chính, không phụ thuộc vào vị trí địa lý.

Căn cứ quy mô bộ máy sau sắp xếp, quy mô đào tạo tại trường chính cùng các quy định tiêu chuẩn, UBND các phường, xã chỉ đạo nhà trường rà soát, khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có nhằm bảo đảm đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện, sân chơi, bãi tập và các hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục.

Về số lượng học sinh trong một lớp, các địa phương thực hiện theo quy định đối với cấp mầm non không quá 35 trẻ một lớp mẫu giáo, cấp tiểu học không quá 35 học sinh một lớp và cấp trung học cơ sở không quá 45 học sinh một lớp.

Cùng với các phòng phục vụ dạy học, trường chính cần bảo đảm khu hành chính, trong đó có phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hội đồng, phòng thư viện, phòng y tế, phòng công tác Đoàn, Đội, phòng tư vấn tâm lý học đường, phòng học đa năng phục vụ nghệ thuật, âm nhạc và phòng hoạt động thể thao. Đối với cấp mầm non, nhà trường cần bổ sung phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập theo quy định.

Tại các phân hiệu, việc rà soát cũng được thực hiện căn cứ quy mô đào tạo và quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất. Các phân hiệu cần bảo đảm đủ phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, khu sân chơi, bãi tập và các hạng mục phục vụ dạy học như tại trường chính, tuy nhiên không bố trí phòng hiệu trưởng, phòng văn thư, phòng kế toán tài vụ và phòng truyền thống.

Sau khi hoàn thành rà soát, đối với các phòng dôi dư, UBND các phường, xã chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, phương án và xác định nguồn lực để điều chỉnh công năng. Các địa phương được đề nghị nghiên cứu cải tạo, sửa chữa, bố trí các phòng dôi dư thành phòng học hoặc phòng học đa năng phục vụ nghệ thuật, thể thao nếu cơ sở giáo dục chưa có.

Đối với trang thiết bị dạy học, các cơ sở giáo dục được yêu cầu căn cứ quy mô đào tạo để rà soát danh mục hiện có. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị địa phương ưu tiên điều chuyển, bố trí sử dụng thiết bị dạy học giữa các cơ sở giáo dục sau sắp xếp để khai thác hiệu quả tài sản hiện có. Việc đầu tư, mua sắm mới chỉ thực hiện đối với những thiết bị còn thiếu hoặc không còn khả năng sử dụng, các địa phương chủ động cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện...

Với những chỉ đạo sâu sát và quyết liệt này, Hà Nội đang nỗ lực tạo ra một diện mạo mới cho hệ thống trường lớp công lập, sẵn sàng cho một năm học 2026-2027 chất lượng và bền vững.