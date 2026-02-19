Hà Nội

4 người con của Hoa hậu Hà Kiều Anh có cuộc sống ra sao?

Giải trí

4 người con của Hoa hậu Hà Kiều Anh có cuộc sống ra sao?

Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh - doanh nhân Huỳnh Trung Nam có 4 người con đều tự lập, ngoan ngoãn.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hà Kiều Anh)
Theo Vietnamnet, doanh nhân Huỳnh Trung Nam có một cậu con trai riêng tên Huỳnh Nhật Minh. Sau khi kết hôn với Hoa hậu Hà Kiều Anh, gia đình nam doanh nhân đón thêm 3 người con: Vương Khang, Vương Khôi và Vivian.
Huỳnh Nhật Minh sở hữu ngoại hình điển trai, cao trên 1m80 và hiện theo đuổi công việc kinh doanh. Hoa hậu Hà Kiều Anh coi Nhật Minh như con ruột. Nàng hậu từng chia sẻ: “Happy birthday anh cả của gia đình. Mình có 4 đứa con đáng yêu quá xá”.
Vương Khang (ngoài cùng bên trái) năm nay 18 tuổi. Cậu được nhận xét có ngoại hình cao ráo, hiện đã cao vượt mẹ.
Vương Khang yêu thích nấu ăn và sớm bộc lộ tư duy kinh doanh. Hiện tại, con trai Hoa hậu Hà Kiều Anh du học ở Anh.
Hà Kiều Anh chia sẻ, con trai Vương Khôi (sinh năm 2011) là người cá tính nhất nhà.
“Con tuy ít nói nhưng lại rất cứng rắn, đã muốn gì là phải làm cho bằng được dù có khó khăn trở ngại thế nào. Dù chân bị đau bác sĩ khuyến khích không nên tiếp tục chơi thể thao mạnh nữa nhưng con vẫn quyết tâm làm đến cùng. Mỗi khi mẹ ốm con luôn là người hỏi thăm đầu tiên, luôn đi tìm mẹ mỗi khi đi học về, luôn quan tâm đến mọi người trong gia đình, ngay cả bạn bè ai thích và ghét gì con cũng nhớ”, Người Đưa Tin dẫn lời Hà Kiều Anh.
Vivian – con gái út của Hà Kiều Anh (sinh năm 2015) được học nhiều bộ môn như ballet, piano, vẽ và bơi lội.
Con gái út của Hà Kiều Anh ngày càng xinh xắn, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.
Chia sẻ về việc dạy dỗ các con, Hà Kiều Anh cho hay: "Kiều Anh là người mẹ nghiêm khắc trong ánh mắt của tất cả các con. Mẹ là người bắt con học rất nhiều, học từ sáng đến chiều. Kiều Anh muốn cho các con hiểu được rằng, muốn có thành tựu thì phải bỏ ra công sức, mới có được điều mình mong muốn".
Hà Kiều Anh cho biết, 4 người con đều lớn khôn và biết tự chăm lo cho bản thân. “Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, các con mãi mãi là một phần rất quan trọng của ba mẹ, gia đình mình sẽ luôn yêu thương nhau và tạo thêm thật nhiều khoảnh khắc đẹp bên nhau như thế này nhé”, nàng hậu viết.
