4 người con của Hoa hậu Hà Kiều Anh có cuộc sống ra sao?

Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh - doanh nhân Huỳnh Trung Nam có 4 người con đều tự lập, ngoan ngoãn.
Trong trí tưởng tượng đại chúng, tiếng gầm khủng long luôn vang dội và đáng sợ, nhưng khoa học hiện đại lại kể một câu chuyện khác.
Khi kiểm tra một khu gò đất cổ ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đã bất ngờ tìm thấy tàn tích của một vương quốc cổ đại.
Sau giai đoạn nổi tiếng nhanh chóng, cuộc sống và hướng đi của nữ TikToker Quỳnh Trương hiện nay vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ đặt nhiều kỳ vọng, mong chờ vào người yêu và sự nghiệp có thay đổi lớn.
Đón Tết Bính Ngọ 2026, NTK Lý Quí Khánh trang trí ngôi nhà bằng những bình hoa đào phai kép, mang đậm sắc xuân.
Từ sự nghiệp đến đời sống cá nhân, Nhã Phương và Diễm My 9X đều đang ở giai đoạn viên mãn.
Trong lịch sử nhân loại, việc thuần hóa ngựa là bước ngoặt lớn, gắn liền với di cư, chiến tranh, giao thương và sự hình thành các nền văn minh cổ đại.
Sau khi trình làng tại Triển lãm Japan Mobility Show vào tháng 10/2025, đến nay, BYD mới chính thức hé lộ nội thất của mẫu kei-car thuần điện BYD Racco.
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nhân tố then chốt làm thay đổi nghệ thuật và cục diện chiến tranh.
Nhiều CEO và tỷ phú công nghệ chọn dùng iPhone đời cũ, từ chối chạy theo xu hướng mới để bảo vệ não bộ, giảm xao nhãng và duy trì sự tập trung.
Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.
Dịp Tết Nguyên đán, Mũi Né thu hút du khách bởi biển xanh nắng gió, cảnh quan đa sắc và nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng, thể thao biển sôi động.
Thật không thể tin được! Cây thánh giá hình bánh xe nghìn năm tuổi được phát hiện, nó hoàn toàn trùng khớp với một khuôn đúc được tìm thấy vào những năm 1980.
Ở giữa sa mạc Sahara khô cằn, một "con mắt" khổng lồ thu hút giới nghiên cứu cũng như công chúng. Cấu trúc bí ẩn đó được gọi là "con mắt của Sahara".
Màn hình e-ink được quảng bá là “thân thiện với mắt”, nhưng việc đọc liên tục cả đêm vẫn gây đau và mỏi mắt. Nguyên nhân nằm ở cách sử dụng sai lầm.
Sau thời gian thử thách, 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận thành quả, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ về tài chính và công danh từ giữa năm.
Các nhà nghiên cứu đã có khám phá bất ngờ về một khu dân có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi trên quần đảo Orkney được xem là "Pompeii của Scotland".
Không chỉ thành công trong nghệ thuật, diễn viên Bảo Thanh còn sở hữu hàng loạt bất động sản đắt đỏ tại Hà Nội, Bắc Giang, Hội An và nhiều siêu xe.
Việc cải tạo ngôi nhà ưu tiên bảo tồn vật liệu nguyên bản, tăng cường ánh sáng và thông gió tự nhiên cho toàn bộ không gian.
Các nhà thầu quân sự phương Tây giúp Ukraine vận hành hệ thống Patriot, tên lửa Storm Shadow và duy trì lực lượng F-16, phản ánh chiến tranh hiện đại.