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Quân sự - Thế giới

Đằng sau cuộc gặp giữa con rể ông Trump và thủ lĩnh Hamas

Nhà đàm phán Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã có cuộc gặp hiếm hoi với ông Khalil al-Hayya, một thủ lĩnh của Hamas.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ông Jared Kushner đã gặp thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya hôm 16/8 trong một nỗ lực ngoại giao mới nhằm đạt được tiến triển trong thỏa thuận ngừng bắn Gaza đang bị đình trệ.

Cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ tại Ai Cập đã được một quan chức khu vực và một lãnh đạo Hamas xác nhận.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố sau đó, Hamas kêu gọi các nhà trung gian hòa giải và Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn gây sức ép để buộc Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm.

Theo thỏa thuận này, Hamas sẽ giải giáp vũ khí trong khi lực lượng Israel ngừng các cuộc tấn công và bắt đầu rút quân khỏi Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel sẽ không rút khỏi bất kỳ vị trí nào ở Gaza cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Một số cường quốc trong khu vực, bao gồm Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã ra tuyên bố lên án việc Israel bác bỏ lộ trình hòa bình, cho rằng “Israel giờ đây phải chịu trách nhiệm vì đã cản trở những nỗ lực mang lại hòa bình cho Gaza”. Các bên ký kết khác bao gồm Jordan, Pakistan, Indonesia và các nhà trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn.

Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao kêu gọi Hội đồng Hòa bình và Mỹ thực hiện “các biện pháp cụ thể và ngay lập tức” để ngăn chặn bất kỳ bên nào cản trở việc thực hiện kế hoạch.

Theo một quan chức khu vực, cuộc gặp của ông Kushner với lãnh đạo Hamas nhằm đảm bảo nhóm vũ trang này cam kết thực hiện lộ trình, đặc biệt là giải giáp vũ khí, trước khi cuộc gặp của nhà đàm phán Mỹ với Thủ tướng Israel Netanyahu diễn ra.

Quan chức Hamas khẳng định nhóm này cam kết và đang chờ các nhà trung gian bắt đầu giai đoạn đàm phán 14 ngày để vạch ra lịch trình thực hiện. Giai đoạn này đòi hỏi sự chấp thuận của tất cả các bên đối với lộ trình thì mới bắt đầu.

Theo nguồn tin thân cận với kế hoạch hòa bình và một nguồn tin ngoại giao, ông Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Giám đốc Hội đồng Hòa bình, Nickolay Mladenov, sẽ gặp ông Netanyahu vào ngày 17/8.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza

Nguồn video: VNA
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