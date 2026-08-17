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Quân sự - Thế giới

Tư lệnh Mỹ thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và ca ngợi thủy thủ đoàn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper đã lên thăm tàu sân bay ​​USS Abraham Lincoln trong bối cảnh có những báo cáo lo ngại về sức khỏe tinh thần và điều kiện sinh hoạt của các thủy thủ trên tàu. Được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay này đã hoạt động liên tục hơn 240 ngày ở Trung Đông.

Trong chuyến thăm, Đô đốc Cooper Brad Cooper đã dành lời khen cho thủy thủ đoàn. Ông ca ngợi ban chỉ huy tàu USS Abraham Lincoln vì đã ưu tiên sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi của thủy thủ đoàn.

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Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper. Ảnh: CENTCOM.

“Lịch sử sẽ ghi nhận đợt triển khai này là một trong những đợt tác chiến căng thẳng và có tầm ảnh hưởng nhất của thời hiện đại”, ông Cooper phát biểu hôm 15/8.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông vào tháng 1/2026. Nhóm tác chiến tàu sân bay này vẫn đang hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, thực hiện các nhiệm vụ an ninh khu vực và cuộc phong tỏa hải quân đang diễn ra của Mỹ đối với cảng biển Iran.

Trong diễn biến liên quan, ngày 14/8, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington được ghi nhận đã đi vào eo biển Malacca và tiến về phía Trung Đông, được cho là để thay tàu USS Abraham Lincoln sau thời gian triển khai kéo dài trên biển.

Theo thông cáo của CENTCOM, trong chuyến đi tới Trung Đông lần này, ông Cooper cũng đã đến Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

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Nguồn video: VTV
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