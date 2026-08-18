Kỳ vọng thuốc điều trị bệnh Alzheimer từ nấm Nam Cực

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Malaya (Malaysia) vừa công bố những bằng chứng cho thấy nấm Nam Cực chứa hợp chất chống oxy hóa, tiềm năng ứng dụng trong điều trị Alzheimer.

Nghiên cứu tập trung vào chi nấm Pseudogymnoascus, một nhóm vi sinh vật được phân lập từ các hệ sinh thái Nam Cực.

Do sống tại một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh, các vi sinh vật này đã phát triển những chiến lược sinh tồn đặc biệt để chống chịu nhiệt độ dưới 0 độ C, bức xạ tia cực tím cường độ cao và sự khan hiếm chất dinh dưỡng.

Nấm Pseudogymnoascus phát triển trong môi trường khắc nghiệt ở Nam Cực.

Những khả năng thích nghi phi thường này cho phép chúng tạo ra các hợp chất tự nhiên độc đáo hiếm khi tìm thấy ở nơi khác.

Bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận tính toán tiên tiến như khớp nối phân tử, mô phỏng động lực học phân tử và dự đoán dược động học, nhóm nghiên cứu đã xác định được một số hợp chất từ nấm có khả năng tương tác với các protein liên quan mật thiết đến bệnh Alzheimer.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, một loại chiết xuất từ nấm có hoạt tính chống oxy hóa tương đương với các chất chống oxy hóa tự nhiên nổi tiếng như vitamin C và carotenoid.

Nấm Pseudogymnoascus chứa 9 hợp chất hoạt tính sinh học với khả năng thẩm thấu qua hàng rào máu não bảo vệ thần kinh.

Đây là cơ sở quan trọng vì oxy hóa được xác định là tác nhân chính gây ra bệnh Alzheimer thông qua việc phá hủy các tế bào não. Việc trung hòa các gốc tự do bằng các hợp chất từ nấm Nam Cực có thể mở ra cơ hội mới để làm chậm tiến trình của bệnh hoặc hỗ trợ các can thiệp trị liệu sau này.

Ngoài bệnh Alzheimer, nấm Nam Cực còn cho thấy tiềm năng sản xuất các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống ung thư và bảo vệ thần kinh.

Các nhà khoa học trên toàn thế giới hiện đang coi Nam Cực là một kho tàng đa dạng sinh học độc đáo có thể góp phần giải quyết những thách thức lớn nhất về y tế của nhân loại.

TS Teoh (bên trái) và TS Mohammed Rizman (ở giữa) cùng với nghiên cứu sinh tiến sĩ Tehseen Nawaz - Đại học Malayađang nghiên cứu các loại nấm được phân lập từ Nam Cực.

Những tiến bộ trong lĩnh vực bộ gene, chuyển hóa và khám phá thuốc nhờ hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo đang đẩy nhanh quá trình xác định các hợp chất hứa hẹn này, mở ra những khả năng mới cho đổi mới dược phẩm.