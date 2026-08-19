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Sống Khỏe

Bé 27 tháng tuổi nguy kịch sau cú ngã nền nhà tưởng chừng không đáng ngại

Sau cú ngã, bé gái 27 tháng tuổi vẫn tỉnh và được cho về theo dõi. Một ngày sau, trẻ quấy khóc, nôn nhiều, ngủ li bì.

Thúy Nga

Từ cú ngã tưởng nhẹ đến chấn thương sọ não nặng

Cháu V.N.M.C. (27 tháng tuổi, ở Phú Thọ) bị trượt ngã trong lúc nô đùa, đập đầu xuống nền nhà cứng. Sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh nhưng xuất hiện sưng nề vùng chẩm. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện địa phương kiểm tra.

Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận khối máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm trái. Trẻ xuất hiện những cơn đau đầu rải rác. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện địa phương, tình trạng tạm ổn định và trẻ được cho về nhà tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, trẻ bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Bé quấy khóc, chán ăn, ngủ li bì, buồn nôn và nôn nhiều lần. Nhận thấy tình trạng của con diễn biến xấu, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

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Bác sĩ kiểm tra cho trẻ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKII Tạ Việt Phương, Khoa Chấn thương sọ não, người trực tiếp tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, khi nhập viện, trẻ tỉnh chậm, điểm Glasgow 14 điểm. Vùng chẩm sưng nề, kèm chán ăn, ngủ li bì, buồn nôn, nôn nhiều và đau đầu từng cơn.

Các bác sĩ lập tức chỉ định chụp CT sọ não cấp cứu nhằm đánh giá mức độ tổn thương và tình trạng khối máu tụ.

Kết quả cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm trái có kích thước 3,8 x 4,2 cm, độ dày 2,5 cm, kèm phù não xung quanh. Trẻ đồng thời bị vỡ xương chẩm trái và máu tụ ngoài màng cứng vùng hố sau bên trái.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Phẫu thuật cấp cứu khi tổn thương tiến triển

Trước tình trạng tổn thương tiến triển, nguy cơ diễn biến nặng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ ngoài màng cứng hố sau bên trái.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Ba ngày sau phẫu thuật, sức khỏe trẻ hồi phục tốt. Bệnh nhi tự thở, ăn ngủ được; các chức năng vận động và nhận thức trở lại bình thường.

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Kiểm tra chức năng vận động của trẻ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trường hợp này cho thấy chấn thương vùng đầu ở trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng biểu hiện đầy đủ ngay sau tai nạn. Trẻ có thể vẫn tỉnh táo, nhưng tổn thương bên trong sọ não vẫn có khả năng diễn tiến và gây nguy hiểm.

BSCKII Tạ Việt Phương khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan trước những tai nạn tưởng chừng nhẹ trong sinh hoạt hằng ngày. Những tình huống như ngã đập đầu xuống nền cứng, va đập khi vui chơi, tai nạn trong bơi lội... đều có thể gây chấn thương sọ não với mức độ khác nhau.

Một số tổn thương có thể chưa biểu hiện rõ ngay sau tai nạn nhưng vẫn tiếp tục tiến triển. Vì vậy, việc theo dõi sát trẻ sau chấn thương vùng đầu có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau chấn thương vùng đầu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí phù hợp. Không nên chủ quan hoặc tiếp tục tự theo dõi kéo dài tại nhà khi trẻ có biểu hiện bất thường.

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Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay sau chấn thương đầu

- Đau đầu kéo dài hoặc đau đầu từng cơn.

- Buồn nôn, nôn nhiều lần.

- Ngủ li bì, khó đánh thức hoặc tỉnh chậm.

- Quấy khóc bất thường.

- Chán ăn, thay đổi hành vi.

- Có biểu hiện thay đổi ý thức đột ngột.

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#Chấn thương sọ não ở trẻ nhỏ #Dấu hiệu cảnh báo tổn thương sọ não #Phẫu thuật cấp cứu khối máu tụ #Khuyến cáo phòng tránh tai nạn đầu trẻ

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