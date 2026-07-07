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Quân sự - Thế giới

Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng vì cuộc chiến ở Sudan

Theo UNICEF, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 6 tháng qua trong cuộc chiến ở Sudan.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 6/7 cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 6 tháng qua trong cuộc chiến ở Sudan.

"Xung đột hiện đang tập trung ở các bang Kordofan, Darfur và Blue Niles, trong đó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra 60% thương vong", UNICEF cho hay.

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Bên trong khu lều trại El-Afadh, nơi nhiều người dân di tản sinh sống ở Al Dabbah, thuộc bang phía Bắc Sudan, ngày 13/11/2025. Ảnh tư liệu: AP/Marwan Ali.

Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và các nước khác đã bày tỏ lo ngại về những hành động tàn bạo tiềm tàng khi lực lượng RSF và quân đội tranh giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược el-Obeid ở Bắc Kordofan.

Sudan đã chìm trong cuộc chiến giữa quân đội nước này và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RAF) kể từ tháng 4/2023.

Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người, khiến khoảng 13 triệu người phải di dời và đẩy nhiều vùng của Sudan đối mặt với nạn đói. Hơn 30 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích đã nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học, chợ, trạm xăng và nước, khiến hơn 500.000 người gặp nguy hiểm. Người dân thường đã phải sống trong điều kiện gần như bị bao vây trong hơn một năm.

“Trẻ em đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực, di dời và thiếu thốn không ngừng”, ông Sheldon Yett, Đại diện UNICEF tại Sudan, cho biết.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên “bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, và thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lở đất khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng ở Sudan hồi tháng 9/2025

Nguồn video: VTV
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