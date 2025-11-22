Hà Nội

Thế giới

Gần 70 trẻ em Palestine thiệt mạng ở Gaza trong hơn 1 tháng

UNICEF cho biết ít nhất 67 trẻ em Palestine đã thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng trước.

An An (Theo Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva ngày 21/11, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Ricardo Pires cho biết kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10 đến nay, ít nhất 67 trẻ em Palestine đã thiệt mạng ở Dải Gaza.

Số người tử vong bao gồm một bé gái thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở Khan Younis, phía nam Gaza, ngày 20/11. Con số này cũng bao gồm 7 trẻ em khác thiệt mạng một ngày trước đó khi Israel thực hiện đợt tấn công trên khắp dải đất này.

untitled-5608.png

Ảnh: UN News.

"Các vụ tấn công diễn ra trong thời gian ngừng bắn. Tình hình thật đáng lo ngại", Pires nói với các phóng viên.

Trẻ em Palestine là đối tượng chịu hậu quả nặng nề nhất từ ​​cuộc tấn công của Israel vào Gaza. UNICEF ước tính tháng trước rằng có 64.000 trẻ em thương vong trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023.

Tuần này, tổ chức Save the Children đưa tin rằng, vào năm 2024, trung bình mỗi tháng có 475 trẻ em Palestine “bị tàn tật suốt đời” do chiến tranh.

Ngoài các cuộc tấn công của Israel, người dân Palestine trên khắp Gaza vẫn tiếp tục phải vật lộn trong bối cảnh Israel tiếp tục hạn chế việc cung cấp viện trợ nhân đạo, bao gồm cả lều bạt cần thiết cho các gia đình phải di dời trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Ông Pires cho biết nhiều trẻ em đang phải "ngủ ngoài trời" và "run rẩy vì sợ hãi khi sống trong những nơi trú ẩn tạm bợ, ngập nước".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tuyên bố nối lại ngừng bắn hồi tháng 10/2025

Nguồn video: VTV
#Xung đột Gaza-Israel #Viện trợ nhân đạo Gaza #Tác động của tấn công Israel #Bất ổn và di dời ở Gaza #Các tổ chức cứu trợ trẻ em #Khó khăn của dân thường Gaza

