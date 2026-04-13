Nhìn lại cuộc xung đột hàng thập kỷ giữa Israel và Hezbollah

Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon không phải là xung đột đầu tiên giữa hai bên. Theo AP, mối quan hệ đối địch giữa hai bên đã tồn tại hơn 4 thập kỷ, với những đợt giao tranh lẻ tẻ xen kẽ các giai đoạn căng thẳng rồi tạm lắng.

Dưới đây là một số dấu mốc quan trọng trong lịch sử cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon:

Năm 1982: Israel tiến quân vào Lebanon nhằm tấn công Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và các nhóm đồng minh. Hezbollah được thành lập với sự hậu thuẫn của Iran để chống lại sự chiếm đóng của Israel ở miền nam Lebanon. Nhóm này phát động cuộc chiến chống lại Israel.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon, ngày 8/4/2026.

Năm 1992: Lãnh đạo Hezbollah, Abbas Mousawi, thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel. Người kế nhiệm ông là Hassan Nasrallah, người lãnh đạo lực lượng này trong ba thập kỷ tiếp theo.

Năm 1996: Israel phát động chiến dịch nhằm đẩy Hezbollah lên phía bắc sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km. Pháo binh Israel nã đạn vào một khu nhà của Liên Hợp Quốc đang là nơi trú ẩn hàng trăm người dân sơ tán tại Qana khi đó, khiến ít nhất 100 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Năm 2000: Sau một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon, được nhiều người trên khắp thế giới Ả Rập coi là một chiến thắng lớn của lực lượng Hezbollah.

Năm 2006: Các tay súng Hezbollah phục kích một đội tuần tra của Israel, khiến 3 binh sĩ Israel thiệt mạng và bắt giữ hai người trong một cuộc đột kích vượt biên giới, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài một tháng giữa Hezbollah và Israel, với kết thúc mà không bên nào giành thắng lợi rõ ràng. Các đợt không kích của Israel đã san phẳng nhiều làng mạc và khu dân cư ở miền nam Lebanon và vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Năm 2008: Imad Mughniyeh, chỉ huy quân sự của Hezbollah, thiệt mạng khi một quả bom gài trên xe phát nổ tại Damascus, Syria. Israel bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát này.

Năm 2012: Hezbollah tham chiến tại Syria để ủng hộ Tổng thống Bashar Assad khi đó. Trong những năm sau đó, Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích "định kỳ" tại Syria nhằm vào các cơ sở, quan chức của Iran và Hezbollah hoặc các lô vũ khí được cho là chuyển tới Hezbollah. Tuy nhiên, Israel vẫn tránh tấn công Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon trong giai đoạn này.

Ngày 8/10/2023: Một ngày sau khi Hamas tấn công miền nam Israel, châm ngòi cho chiến tại Gaza, Hezbollah phóng tên lửa qua biên giới vào Israel. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích, hai bên bước vào một cuộc xung đột cường độ thấp chủ yếu giới hạn ở khu vực biên giới.

Ngày 17/9/2024: Israel tiến hành một cuộc tấn công tại Lebanon bằng các thiết bị nhắn tin chứa chất nổ được kích hoạt từ xa. Những thiết bị này đã được phát cho các chiến binh và nhân viên dân sự của Hezbollah. Một ngày sau, một cuộc tấn công tương tự nhắm vào các bộ đàm. Các vụ tấn công này khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, phần lớn là thành viên Hezbollah nhưng cũng có phụ nữ và trẻ em.

Cố thủ lĩnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon, ông Hassan Nasrallah.

Ngày 27/9/2024: Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong một loạt cuộc không kích quy mô lớn tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon.

Ngày 27/11/2024: Một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian chính thức chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích thường xuyên tại Lebanon với lý do ngăn Hezbollah tái xây dựng lực lượng.

Ngày 2/3/2026: Hai ngày sau khi Israel và Mỹ tấn công Iran, châm ngòi cho một cuộc chiến lan rộng ở Trung Đông, Hezbollah phóng tên lửa về phía Israel. Nhóm này tuyên bố đây là hành động trả đũa cho việc Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, bị sát hại và cho “những hành động gây hấn lặp đi lặp lại của Israel” tại Lebanon.

