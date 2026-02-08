Xe chở người tị nạn bị tấn công ở Sudan, 8 trẻ em thiệt mạng

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe chở các gia đình tị nạn ở Sudan đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

AP đưa tin, Mạng lưới Bác sĩ Sudan cho biết, vụ tấn công bằng máy bay không người lái do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (FSF) thực hiện nhằm vào xe chở các gia đình tị nạn gần thành phố Rahad thuộc tỉnh Bắc Kordofan hôm 7/2. Chiếc xe khi đó đang chở những người tị nạn muốn tháo chạy khỏi khu vực Dubeiker đang xảy ra giao tranh.

"Vụ tấn công khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Một số người khác bị thương đã được đưa tới Rahad điều trị. Giống như nhiều khu vực khác trong vùng Kordofan, Rahad đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế.

Vụ tấn công nhằm vào xe chở các gia đình tị nạn ở Sudan hôm 7/2 đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: newsonair.

Mạng lưới Bác sĩ Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền “hành động ngay lập tức để bảo vệ dân thường và buộc lực lượng RSF phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm này”.

RSF, lực lượng đang giao tranh với Quân đội Sudan để giành quyền kiểm soát đất nước trong suốt 3 năm qua, hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trước đó một ngày, một đoàn xe viện trợ của Chương trình Lương thực Thế giới bị nhắm mục tiêu tại tỉnh Bắc Kordofan, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sudan rơi vào hỗn loạn từ tháng 4/2023 khi cuộc tranh giành quyền lực giữa quân đội và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bùng phát ở thủ đô Khartoum và các nơi khác trong nước, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.

