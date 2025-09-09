Hà Nội

Xã hội

Hỗ trợ người phụ nữ bị trầm cảm về với gia đình an toàn

Một phụ nữ bị trầm cảm đi lạc đã được Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện, hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 9/9, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ người phụ nữ có dấu hiệu trầm cảm đi lạc trở về với gia đình an toàn.

Trước đó, tối 8/9, nhận được tin báo về việc một phụ nữ lạ có biểu hiện mệt mỏi, hạn chế nhận thức, không giao tiếp bằng tiếng Kinh, hạn chế trong tiếp xúc, đi lang thang trên địa bàn xã.

68bf6cf70b4e4.jpg
Chị Trương Thị N. được Công an xã Hương Khê hỡ trợ đưa về nhà an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt để xác minh thông tin, kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua đó, cơ quan Công an xác định người phụ nữ tên là Trương Thị N. (SN 1993, trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quỳ Hợp, Nghệ An, dân tộc Thổ), ở cùng mẹ già, gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh trầm cảm nên đi lạc vào xã Hương Khê.

Đến khoảng 23h cùng ngày, chị N. được các chiến sĩ công an đưa về nhà an toàn. Đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của lực lượng Công an xã Hương Khê.

