Giúp đỡ cụ bà ngoài 80 tuổi ở Hà Nội đi lạc trở về với gia đình

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa giúp đỡ một cụ bà ngoài 80 tuổi có biểu hiện bị lạc tại đường trở về với gia đình.

Ngày 4/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 11h00 trưa 2/9/2025, Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo về việc một cụ bà ngoài 80 tuổi có biểu hiện bị lạc tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

Người thân cụ bà đến đón tại trụ sở Công an phường Yên Hòa.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đưa cụ bà về trụ sở để chăm sóc và xác minh thông tin. Cụ bà cho biết tên là D, không nhớ họ đệm và năm sinh, không nhớ địa chỉ nhà và người thân.

Sau khoảng 40 phút, Công an phường đã liên hệ được với con gái cụ D (hiện cư trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) và bàn giao cụ cho gia đình. Tại Công an phường, con gái cụ D bày tỏ cám ơn sâu sắc lực lượng Công an phường đã tận tình, trách nhiệm và nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ gia đình tìm được người thân đi lạc.

