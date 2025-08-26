Cụ ông đi lạc trong mưa bão, CSGT Hà Nội hỗ trợ trở về nhà

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một cụ ông 84 tuổi đang ngồi co ro dưới mưa.

Ngày 26/8, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết, cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 7 vừa kịp thời giúp đỡ một cụ ông trở về nhà an toàn. Theo đó, khoảng 10h20 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, tổ công tác của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú và Đại úy Đinh Văn Đạt phát hiện một cụ ông đang ngồi một mình dưới mưa.

Cụ ông được gia đình đón về nhà.

Thấy có biểu hiện bất thường, 2 cán bộ đến hỏi thăm thì phát hiện da của cụ ông có biểu diện tím tái. Qua kiểm tra, cụ ông tên là L.Q.T. (84 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên khi hỏi thông tin về cụ thể địa chỉ nhà hoặc số điện thoại của người thân thì cụ ông không trả lời được.

Tổ công tác đã báo cáo Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 để liên lạc với Công an phường Tây Hồ nhằm tìm người thân của cụ ông. Đến 12h15 cùng ngày, ông L.Q.A. (50 tuổi, là con trai của cụ ông) đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7 để đón bố về.

Thay mặt gia đình, ông L.Q.A. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ CSGT đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ, thông báo cho gia đình.

