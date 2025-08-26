Hà Nội

Xã hội

Cụ ông đi lạc trong mưa bão, CSGT Hà Nội hỗ trợ trở về nhà

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một cụ ông 84 tuổi đang ngồi co ro dưới mưa.

Gia Đạt

Ngày 26/8, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết, cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 7 vừa kịp thời giúp đỡ một cụ ông trở về nhà an toàn. Theo đó, khoảng 10h20 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, tổ công tác của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú và Đại úy Đinh Văn Đạt phát hiện một cụ ông đang ngồi một mình dưới mưa.

736df302db4b32156b5a.jpg
Cụ ông được gia đình đón về nhà.

Thấy có biểu hiện bất thường, 2 cán bộ đến hỏi thăm thì phát hiện da của cụ ông có biểu diện tím tái. Qua kiểm tra, cụ ông tên là L.Q.T. (84 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên khi hỏi thông tin về cụ thể địa chỉ nhà hoặc số điện thoại của người thân thì cụ ông không trả lời được.

Tổ công tác đã báo cáo Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 để liên lạc với Công an phường Tây Hồ nhằm tìm người thân của cụ ông. Đến 12h15 cùng ngày, ông L.Q.A. (50 tuổi, là con trai của cụ ông) đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7 để đón bố về.

Thay mặt gia đình, ông L.Q.A. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ CSGT đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ, thông báo cho gia đình.

>>> Xem thêm video: Công an giúp tìm 2 bé gái bị đi lạc

Nguồn: ĐTHĐT.
#CSGT Hà Nội #cứu giúp cụ ông #lạc trong mưa #hỗ trợ người già #cứu hộ giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Công an Thanh Hóa vượt mưa lũ hỗ trợ sản phụ kịp thời tới bệnh viện cấp cứu

Công an xã Mường Chanh (Thanh Hóa) cùng người dân hỗ trợ sản phụ đang chuyển dạ, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện cấp cứu, hỗ trợ sinh.

Sáng 26/8, Công an xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) nhận được tin báo về trường hợp sản phụ ở bản Lách chuyển dạ cần đưa đi bệnh viện gấp. Trong khi đó, mưa lớn đã gây ngập lụt, người và phương tiện trong bản không thể di chuyển ra bên ngoài.

gen-h-z6945830578714-65e1bb127d7-1756185566251.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời đưa cháu bé nguy kịch đi cấp cứu trong bão số 5

Lực lượng Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) kịp thời hỗ trợ cháu bé chấn thương nặng ở đầu đi cấp cứu khi mưa bão, giúp cháu thoát khỏi nguy kịch.

Chiều 25/8, thông tin từ Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, cháu V.V.T. (SN 2010, trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh) trong lúc cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 Kajiki thì bất ngờ trượt ngã, gây chấn thương mạnh vùng đầu.

Sau khi cháu bé gặp tai nạn, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Lan đã liên hệ nhiều xe ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình hình mưa bão đang diễn biến rất phức tạp, không thể liên hệ được phương tiện đi lại.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội hỗ trợ vận chuyển trái tim, kịp thời cứu sống bệnh nhi 11 tuổi

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã gửi thư cảm ơn đối với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vì đã hỗ trợ vận chuyển an toàn trái tim hiến tặng.

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết vừa nhận được thư cảm ơn từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc hỗ trợ vận chuyển an toàn trái tim hiến tặng, kịp thời ghép cho một bệnh nhi 11 tuổi tại TP HCM.

35-sua.png
Lực lượng CSGT trên tuyến Võ Chí Công mở đường cho đoàn xe chở tạng.
Xem chi tiết

