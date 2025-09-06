Hà Nội

Xã hội

Giúp người phụ nữ cùng con nhỏ đoàn tụ gia đình sau gần 1 năm mất liên lạc

Sau gần 1 năm mất liên lạc, người phụ nữ cùng con nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng đã được các chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai giúp đoàn tụ với người thân.

Hạo Nhiên

Ngày 6/9, thông tin từ Công an xã Đồng Phú (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa giúp một người phụ nữ cùng con nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng đoàn tụ với gia đình sau gần 1 năm mất liên lạc.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 4/9, tại thôn 9, xã Đồng Phú (Đồng Nai) người dân thấy một người phụ nữ có biểu hiện thần kinh không bình thường, bế theo một cháu bé mới chừng hai tháng tuổi nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Phú đã nhanh chóng cử cán bộ đến nơi để xác minh, giải quyết vụ việc.

544716479-1293071799278593-3270741736249536043-n.jpg
Đại diện chính quyền địa phương trao quà hỗ trợ cho gia đình.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người phụ nữ là chị Đ.T.M (SN 1992, quê ở Thôn 3, Đắk Sin, Lâm Đồng), nên đã liên hệ với gia đình chị M.

Ngay sau đó, cha mẹ và em trai của chị M. đã tức tốc từ Lâm Đồng xuống xã Đồng Phú để đón con gái và cháu ngoại về.

Theo gia đình cho biết. chị M. bắt đầu có biểu hiện bệnh tâm thần từ tháng 6/2024. Đến tháng 10/2024, trong lúc bố mẹ đi làm thuê, chị M. đã rời khỏi nhà và mất tích suốt nhiều tháng. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức.

Không chỉ giúp đỡ gia đình đoàn tụ, Công an xã Đồng Phú cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã còn vận động, hỗ trợ 3.000.000 đồng để gia đình có điều kiện đưa chị M và cháu bé trở về quê an toàn.

