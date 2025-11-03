Hà Nội

Hồ sơ đấu thầu Công ty Mỹ Giang: Tỷ lệ trúng thầu 94,7% và sự "biến mất" của tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty Mỹ Giang cho thấy tỷ lệ trúng thầu lên đến 94,7% và sự tương phản rõ rệt về tỷ lệ tiết kiệm giữa năm 2024 và 2025.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, phân tích toàn bộ lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang (Công ty Mỹ Giang) đã hé lộ những con số đầy bất ngờ về tần suất trúng thầu và sự thay đổi đột ngột về hiệu quả kinh tế.

Tỷ lệ trúng thầu "gần như tuyệt đối"

Dữ liệu thống kê cho thấy, tính đến tháng 10/2025, Công ty Mỹ Giang đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu, tất cả đều tại Hà Nội. Kết quả, công ty trúng 18 gói và chỉ trượt duy nhất 1 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 94,7%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh) là 45.168.580.000 đồng.

Hoạt động của nhà thầu này diễn ra theo hai giai đoạn rõ rệt:

Giai đoạn 1 (cuối năm 2024 và đầu năm 2025): Công ty tham gia và trúng 7 gói thầu.

Giai đoạn 2 (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025): Đây là giai đoạn bùng nổ, trùng với thời điểm chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Chỉ trong giai đoạn này, Công ty Mỹ Giang đã trúng liên tiếp 12 gói thầu với tổng giá trị 39.531.780.000 đồng.

Sự tương phản về tỷ lệ tiết kiệm: Từ 8-10% xuống 0%

Phân tích sâu hơn vào dữ liệu, một sự thay đổi lớn về hiệu quả kinh tế đã xuất hiện giữa hai giai đoạn.

Ở Giai đoạn 1, các gói thầu phần lớn được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh (CHCT) qua mạng, và tỷ lệ tiết kiệm đạt được là rất đáng kể.

Ví dụ, tại Trường Tiểu học Phúc Hòa (KQLCNT ngày 09/01/2025), Công ty Mỹ Giang trúng thầu với giá 726.000.000 đồng so với giá gói thầu 808.500.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 10,2%.

Tại Trường Tiểu học Trung Hưng (KQLCNT ngày 17/01/2025), công ty trúng thầu với giá 832.000.000 đồng so với giá gói thầu 912.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8,77%.

Tại Trường Tiểu học Thọ Lộc (KQLCNT ngày 23/12/2024), công ty trúng thầu với giá 765.600.000 đồng so với giá gói thầu 852.600.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 10,2%.

Tuy nhiên, bước sang Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2025), bức tranh hoàn toàn thay đổi. Trong 12 gói thầu trúng thầu giai đoạn này, có đến 10 gói thầu có giá trúng thầu bằng chính xác giá gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm là 0%.

Các gói thầu 0% tiết kiệm này diễn ra đồng loạt tại:

  • Trường Tiểu học Trung Hưng (2,7 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Viên Sơn (1,45 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Kim Sơn (2,08 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Hát Môn (3,64 tỷ đồng - Liên danh).
  • Trường TH Trần Đăng Ninh (4,21 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Sơn Đông (5,24 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Thị trấn Phúc Thọ (3,71 tỷ đồng - Liên danh).
  • Trường Tiểu học Phúc Hòa (2,003 tỷ đồng - Liên danh).
  • Trường tiểu học Trung Sơn Trầm (4,27 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Thọ Lộc (2,72 tỷ đồng - Liên danh).

Trong 2 gói còn lại của Giai đoạn 2, gói thầu tại Trường TH Quang Trung (thị xã Sơn Tây cũ) có giá trúng thầu 4.199.580.000 đồng so với giá gói thầu 4.276.800.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn là 1,8%.

Sự đối lập giữa hai giai đoạn là rất rõ ràng: Khi áp dụng hình thức cạnh tranh (CHCT qua mạng), các gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm từ 8% đến hơn 10%. Khi chuyển sang hình thức khác (được xác định là "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" cho 12 gói thầu gần đây), tỷ lệ tiết kiệm lập tức giảm về 0%.

Sự thay đổi đột ngột về hiệu quả kinh tế trùng khớp hoàn toàn với sự thay đổi về hình thức lựa chọn nhà thầu đang đặt ra nghi vấn lớn về việc đảm bảo hiệu quả kinh tế và cạnh tranh trong việc sử dụng nguồn kinh phí cho bữa ăn của học sinh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Suất ăn học đường tại Hà Nội: Giải mã việc đồng loạt áp dụng "trường hợp đặc biệt".

