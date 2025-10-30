Công ty Mỹ Giang và hàng loạt gói thầu suất ăn học đường "đặc biệt" tại Hà Nội [Kỳ 1]

Mới thành lập năm 2023, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang đã trúng hàng loạt gói thầu suất ăn học đường giá trị lớn tại Hà Nội qua hình thức lựa chọn đặc biệt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, một hiện tượng đáng chú ý đã diễn ra tại nhiều trường tiểu học công lập trên địa bàn Phúc Thọ và Sơn Tây (Hà Nội). Hàng loạt gói thầu cung cấp suất ăn bán trú trị giá hàng chục tỷ đồng đã được trao cho một doanh nghiệp còn rất non trẻ: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang.

Gói thầu điển hình tại Trường Tiểu học Thọ Lộc

Một trong những gói thầu tiêu biểu là tại Trường Tiểu học Thọ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội). Ngày 27/8/2025, bà Bùi Thị Ngọc Tú, Hiệu trưởng nhà trường, đã ký Quyết định số 46/QĐ-THTL phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự toán "Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học thuộc Trường Tiểu học Thọ Lộc Năm học 2025-2026". Giá gói thầu được phê duyệt là 2.727.000.000 đồng. Nguồn vốn từ Ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ và nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh.

Điểm mấu chốt là hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt", căn cứ theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ.

Chỉ hai ngày sau, ngày 29/8/2025, Hiệu trưởng Bùi Thị Ngọc Tú ký Quyết định số 47/QĐ-THTL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT). Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang và Công ty Cổ phần Chế biến Sữa Ba Vì.

Giá trúng thầu là 2.727.000.000 đồng, bằng chính xác giá gói thầu đã được phê duyệt. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn là 0%.

Theo quyết định này, Công ty Mỹ Giang đảm nhận phần cung cấp suất ăn trị giá 2.317.950.000 đồng (đơn giá 25.500 đồng/suất), còn Công ty Cổ phần Chế biến Sữa Ba Vì (MSDN: 0110889254) cung cấp sữa trị giá 409.050.000 đồng (đơn giá 4.500 đồng/suất).

Làn sóng trúng thầu đồng loạt với cùng một kịch bản

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Trường Tiểu học Thọ Lộc không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ trong những ngày cuối tháng 8/2025, hàng loạt quyết định tương tự đã được ký tại nhiều trường học khác với cùng một kịch bản: Lựa chọn Công ty Mỹ Giang (hoặc liên danh), hình thức LCNT đặc biệt và tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Cụ thể, tại Trường Tiểu học Sơn Đông. Ngày 29/8/2025, bà Khuất Thị Hồng Quyên, Hiệu trưởng, đã ký Quyết định số 246/QĐ-THSĐ phê duyệt Công ty Mỹ Giang trúng gói thầu trị giá 5.243.400.000 đồng. Gói thầu này cũng áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" và có giá trúng thầu bằng chính xác giá gói thầu (phê duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-THSĐ ngày 25/8/2025).

Cùng ngày 29/8/2025, tại Trường TH Trần Đăng Ninh, Hiệu trưởng Đặng Thị Kim Hạnh ký Quyết định số 177/QĐ-THTĐN phê duyệt Công ty Mỹ Giang trúng gói thầu trị giá 4.212.000.000 đồng. Kịch bản tương tự lặp lại với tỷ lệ tiết kiệm 0% (so với KHLCNT tại Quyết định số 174/QĐ-THTĐN ngày 26/8/2025).

Tại Trường Tiểu học Kim Sơn, Quyết định số 282/QĐ-THKS do Hiệu trưởng An Thị Hồng Vân ký, cũng phê duyệt Công ty Mỹ Giang trúng gói thầu trị giá 2.084.400.000 đồng, với hình thức lựa chọn đặc biệt và tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở huyện Phúc Thọ cũ mà còn diễn ra tại thị xã Sơn Tây cũ. Tại Trường Tiểu học Viên Sơn, ngày 29/8/2025, Hiệu trưởng Nguyễn Sơn Bình ký Quyết định 196/QĐ-THVS phê duyệt gói thầu 1.452.600.000 đồng. Tại Trường TH Trung Sơn Trầm, ngày 09/9/2025, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Phương ký Quyết định 326/QĐ-THTST phê duyệt gói thầu 4.276.800.000 đồng. Cả hai gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Chân dung nhà thầu 2 năm tuổi Công ty Mỹ Giang

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang (MSDN: 0110447312) có địa chỉ trụ sở tại Thôn Mỹ Giang, Xã Trạch Mỹ Lộc, Thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập ngày 11/08/2023, do bà Nguyễn Thị Hồi làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tính đến thời điểm trúng hàng loạt gói thầu vào cuối tháng 8/2025, doanh nghiệp này mới chỉ hoạt động được khoảng hơn 2 năm.

Việc một doanh nghiệp còn non trẻ về tuổi đời lại có thể nhanh chóng trở thành đối tác cung cấp suất ăn bán trú – một lĩnh vực đòi hỏi khắt khe về năng lực, kinh nghiệm, và đặc biệt là tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm – đang đặt ra nhiều dấu hỏi trong dư luận.

Hơn nữa, sự trùng hợp khi hàng loạt chủ đầu tư đồng loạt lựa chọn Công ty Mỹ Giang thông qua hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" một hình thức có quy trình rút gọn hơn so với đấu thầu cạnh tranh và kết quả là tỷ lệ tiết kiệm bằng 0% tại đa số các gói thầu, làm dấy lên những nghi vấn về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu này.

