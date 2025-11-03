Trường Phát trúng sát giá gói thầu Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang: Một mình một ngựa?

Gói thầu số 14 trị giá hơn 11 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang chỉ có duy nhất Công ty TNHH Trường Phát tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Ngày 21/10/2025, ông Huỳnh Xuân Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông (QLDA ĐTXD-GT) tỉnh An Giang, đã ký Quyết định số 592/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 14: Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống điện chiếu sáng tổng thể; Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi đỗ xe; Cây xanh. Gói thầu này thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường.

Quyết định số 592/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14: Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống điện chiếu sáng tổng thể; Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi đỗ xe; Cây xanh. Nguồn: MSC

Một nhà thầu duy nhất tham dự

Theo thông tin công khai, Gói thầu số 14 (mã thông báo mời thầu IB2500426071) được mời thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BQL ngày 29/9/2025 của Ban QLDA ĐTXD-GT tỉnh An Giang là 11.342.661.407 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Biên bản mở thầu ngày 09/10/2025 cho thấy, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Trường Phát (MSDN: 1700442767), có trụ sở tại Số 434A, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Giá dự thầu ban đầu của Công ty TNHH Trường Phát là 11.340.121.232,3487 đồng, kèm theo đề xuất giảm giá 2,5%. Giá dự thầu sau giảm giá là 11.056.618.201,54 đồng.

Theo Quyết định số 592/QĐ-BQL, Công ty TNHH Trường Phát đã được phê duyệt trúng thầu với giá 11.056.618.201 đồng. Như vậy, so với giá dự toán (11.342.661.407 đồng), giá trúng thầu thấp hơn 286.043.206 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,52%.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, trị giá hơn 11 tỷ đồng, lại chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của cuộc thầu. Mặc dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn (như Nghị định 214/2025/NĐ-CP) không quy định số lượng tối thiểu nhà thầu tham gia để cuộc thầu được coi là thành công, nhưng mục tiêu cốt lõi của đấu thầu rộng rãi là tạo ra sự cạnh tranh để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hiệu quả nhất. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ 2,52% cũng là một yếu tố khiến dư luận quan tâm đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong gói thầu này.

Năng lực và lịch sử đấu thầu của Công ty Trường Phát

Theo dữ liệu công khai (cập nhật đến ngày 25/10/2025), Công ty TNHH Trường Phát (thành lập năm 2003), do ông Vương Đức Trường làm đại diện pháp luật, đã tham gia 59 gói thầu, trúng 43 gói, trượt 11 gói, 2 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là rất lớn, lên đến 11.563.577.637.752 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,47%, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 1,53%.

Riêng trong năm 2025, Công ty này đã tham gia 14 gói thầu và trúng đến 12 gói, cho thấy một tần suất trúng thầu khá cao trong giai đoạn gần đây. Các gói thầu trúng trong năm 2025 chủ yếu vẫn tập trung tại địa bàn An Giang và Kiên Giang, với nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu quen thuộc.

Việc một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp có thể không vi phạm trực tiếp các quy định hiện hành nếu quy trình được thực hiện đúng. Tuy nhiên, theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ), mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu.

Ý kiến chuyên gia

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 khuyến khích đấu thầu rộng rãi. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, Bên mời thầu vẫn có thể tiến hành mở thầu và đánh giá theo quy định tại Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ lưỡng Hồ sơ mời thầu có đảm bảo tính cạnh tranh không, có yếu tố nào vô tình hay hữu ý hạn chế nhà thầu khác tham gia hay không, theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu ".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Tỷ lệ tiết kiệm thấp và việc chỉ có một nhà thầu tham gia là những dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, chủ đầu tư quan tâm, phân tích nguyên nhân. Có thể do tính chất đặc thù của gói thầu, hoặc do thông tin mời thầu chưa đủ rộng rãi, hoặc do các yếu tố khác. Việc công khai, minh bạch thông tin trong suốt quá trình, từ khâu lập HSMT đến đánh giá HSDT theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC là rất quan trọng để đảm bảo tính giải trình".

Việc Công ty TNHH Trường Phát trúng Gói thầu số 14 với tư cách nhà thầu duy nhất và tỷ lệ tiết kiệm chưa cao, cùng với lịch sử trúng thầu dày đặc của công ty này tại một số địa phương và chủ đầu tư, đang đặt ra những vấn đề cần được các cơ quan chức năng và dư luận tiếp tục quan tâm, giám sát, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch.