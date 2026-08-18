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Kinh doanh - Địa ốc

Hạt đác rừng miền Trung: Từ thức quà giải nhiệt đến mặt hàng đắt khách

Tuy không có mùi hương nồng nàn hay sắc màu bắt mắt, hạt đác rừng miền Trung vẫn tạo nên cơn sốt nhờ vị thanh mát cùng khả năng biến tấu đa dạng trong ẩm thực.

Bảo Châu

Sở hữu sắc trắng đục đơn sơ cùng vị thanh nguyên bản, hạt đác rừng miền Trung lại đang chinh phục thực khách nhờ kết cấu mềm dẻo, giòn sần sật đặc trưng.

Không còn dừng lại ở một món ăn vặt dân dã, loại hạt tự nhiên này đã vươn lên thành đặc sản đắt hàng, xuất hiện phổ biến trong thực đơn giải nhiệt và danh sách quà tặng của du khách thập phương.

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(Ảnh: Wikipedia)

Điểm làm nên sự thú vị của hạt đác nằm ở đặc tính dễ "bắt vị". Tuy không có mùi hương nồng nàn hay màu sắc bắt mắt, hạt đác lại có khả năng hấp thụ trọn vẹn hương vị của các nguyên liệu đi kèm, trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho vô số món ăn như chè, sữa chua hay trà trái cây.

Trong đó, hạt đác rim dứa là phiên bản được ưa chuộng nhất với sắc vàng óng ả cùng vị chua ngọt hòa quyện. Khi kết hợp cùng chanh dây, dâu tây, lá dứa hay trà xanh, những hạt đác trơn mịn nhanh chóng khoác lên mình màu sắc sinh động cùng hương vị hấp dẫn.

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Hạt đác xuất hiện vô số món ăn quen thuộc như chè, sữa chua hay trà trái cây. (Ảnh: Beemart)

Đằng sau mức giá từ 50.000-80.000 đồng cho mỗi kilôgam hạt tươi trên thị trường là cả một quá trình khai thác đầy kỳ công. Cây đác mọc tự nhiên tại các vùng rừng hoang ẩm thấp ở miền Trung, mất khoảng 10 năm mới bắt đầu cho thu hoạch và chu kỳ ra quả thường cách nhau từ 2-3 năm.

Trong mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, người dân phải vào rừng chặt từng buồng quả sai trĩu nằm sát tán lá, sau đó đốt vỏ để giảm bớt nhựa chát rồi mới ép lấy phần hạt bên trong. Do nhựa đác dễ gây ngứa, quy trình sơ chế từ đốt vỏ, cắt đầu cho đến luộc làm sạch đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và sức lao động bền bỉ.

Không chỉ dừng lại ở giá trị ẩm thực, cây đác gần đây còn ghi nhận sức hút mới trên thị trường cây giống. Dáng cây thấp với tán lá xanh xòe rộng mang đậm nét nhiệt đới khiến nhiều người tìm mua về trồng làm cảnh trong khuôn viên sân vườn. Dù quá trình sinh trưởng kéo dài đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, trào lưu này vẫn đang mở ra một hướng đi mới cho loài cây đặc trưng của núi rừng miền Trung.

Mời quý độc giả: Nhập nhèm nguồn gốc "trái cây ngoại"/ Nguồn: VTV1
#hạt đác #đặc sản #ẩm thực #du lịch #quà tặng #miền Trung

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