Hamas giải thể cơ quan điều hành Gaza, Israel phản ứng sao?

Lực lượng Hamas tuyên bố giải thể cơ quan điều hành Dải Gaza và chuẩn bị chuyển giao quyền quản lý cho một ủy ban kỹ trị.

AP đưa tin, Hamas ngày 6/7 tuyên bố giải thể cơ quan điều hành Dải Gaza và chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza - một ủy ban kỹ trị của Palestine - như một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Hamas không nói rõ liệu họ có kế hoạch giải giáp vũ khí hay giao quyền kiểm soát an ninh cho một lực lượng quốc tế hay không. Tuy nhiên, họ mô tả quyết định của mình như bằng chứng về cam kết tái thiết Gaza sau nhiều năm chiến sự.

Ông Ismail al-Thawabta, Tổng Giám đốc Văn phòng Truyền thông do Hamas điều hành tại Gaza, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 6/7/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Hội đồng Hòa bình, do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng với nhiệm vụ quản lý và tái thiết Gaza, cho biết họ đã nhận được thông báo của Hamas nhưng sẽ đánh giá tác động dựa trên "hành động chứ không phải lời hứa". Trong một tuyên bố trên mạng X, Hội đồng Hòa bình nhấn mạnh rằng ủy ban kỹ trị phải kiểm soát tất cả vũ khí ở Gaza, như đã nêu trong thỏa thuận ngừng bắn.

Tại một cuộc họp báo hôm 6/7, Ismail al-Thawabta, Tổng Giám đốc Văn phòng Truyền thông do Hamas điều hành tại Gaza, cho biết “chỉ có nhân viên kỹ thuật và chuyên nghiệp” sẽ tiếp tục giữ chức vụ để điều hành các công việc hàng ngày của Dải Gaza.

“Tất cả nhân viên làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đều là ‘nhân viên nhà nước’ và hoàn toàn sẵn sàng làm việc dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza”, ông al-Thawabta phát biểu trong một cuộc họp báo tại sân bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Balah.

Người phát ngôn của Hamas, Hazem Qassem, gọi đây là “một bước tiến tích cực trên con đường thực hiện thỏa thuận ngừng bắn”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar bác bỏ động thái của Hamas, cho rằng động thái này nhằm mục đích tránh giải giáp vũ khí.

“Chừng nào Hamas còn giữ vũ khí, bất kỳ chính quyền dân sự nào cũng sẽ hoạt động theo sự chỉ đạo của Hamas”, Ngoại trưởng Saar viết trên mạng X.

Trong một tuyên bố trên mạng X, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza Ali Shaath xác nhận thông báo của Hamas hôm 6/7 và nói rằng để ủy ban hoạt động hiệu quả, cần phải có “một cơ quan quản lý duy nhất hoạt động theo một khuôn khổ pháp lý duy nhất” và “một bộ máy an ninh thống nhất chịu trách nhiệm trước cơ quan đó”.

Theo AP, Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza có nhiệm vụ khôi phục các dịch vụ thiết yếu và giám sát các vấn đề dân sự (ở Dải Gaza) dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Hòa bình.

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