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Số hóa - Xe

Quá hạn đăng kiểm ôtô sẽ bị phạt như thế nào?

Quá hạn đăng kiểm không chỉ khiến ôtô không đủ điều kiện lưu thông mà còn có thể bị phạt hàng triệu đồng, tùy thời gian giấy chứng nhận kiểm định đã hết hạn.

Theo Nhật An/vietnamnet

Mức phạt cụ thể khi xe quá hạn đăng kiểm

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc điều khiển hoặc đưa phương tiện hết hạn kiểm định (hoặc không có giấy chứng nhận, tem kiểm định) tham gia giao thông cụ thể như sau:

1. Đối với người điều khiển phương tiện:

Hết hạn dưới 1 tháng: Mức phạt tiền từ 3.000.000 VNĐ đến 4.000.000 VNĐ. Đồng thời, người điều khiển bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 3 tháng và trừ 2 điểm GPLX (Điểm a Khoản 5 Điều 13).

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Đăng kiểm xe cơ giới là một trong những thủ tục hành chính bắt buộc đối với tất cả các loại xe ô tô, xe máy chuyên dùng đang lưu hành tại Việt Nam.

Không có hoặc hết hạn từ 1 tháng trở lên: Mức phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ. Người điều khiển cũng bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1 đến 3 tháng và trừ 2 điểm GPLX (Điểm b Khoản 6 Điều 13).

2. Đối với chủ phương tiện (Đưa xe tham gia giao thông):

Hết hạn dưới 1 tháng:

Cá nhân: Phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ (Điểm b Khoản 9 Điều 32). Tổ chức: Phạt tiền từ 8.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ (Điểm b Khoản 9 Điều 32).

Không có hoặc hết hạn từ 1 tháng trở lên:

Cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ (Điểm a Khoản 11 Điều 32). Tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 VNĐ đến 24.000.000 VNĐ (Điểm a Khoản 11 Điều 32).

Quy trình xử lý khi bị phạt quá hạn đăng kiểm

1. Kiểm tra giấy tờ: Cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan như Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự và Tem/Giấy chứng nhận kiểm định.

2. Lập biên bản vi phạm hành chính: Nếu phát hiện xe quá hạn đăng kiểm, cảnh sát sẽ lập biên bản ghi rõ lỗi vi phạm, thời gian, địa điểm và các thông tin liên quan.

3. Quyết định xử phạt: Dựa trên biên bản, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt hành chính, bao gồm mức phạt tiền và hình phạt bổ sung (nếu có).

4. Nộp phạt: Người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo quy định trong thời hạn nhất định. Có thể nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước, ngân hàng được ủy quyền hoặc qua các cổng thanh toán trực tuyến.

5. Thực hiện đăng kiểm lại: Sau khi bị phạt, chủ xe cần nhanh chóng đưa xe đi đăng kiểm lại để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện lưu hành và tránh bị phạt thêm trong những lần kiểm tra sau.

Việc tuân thủ các quy định về đăng kiểm không chỉ là trách nhiệm của mỗi chủ xe, người điều khiển phương tiện mà còn là góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn. Hãy luôn chủ động kiểm tra và thực hiện đăng kiểm đúng hạn để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có, đồng thời bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

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