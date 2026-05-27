Israel tập kích tân thủ lĩnh quân sự của Hamas ở Gaza

Israel đã thực hiện 2 cuộc không kích vào thành phố Gaza, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ bệnh viện địa phương cho biết, hai cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố Gaza tối 26/5 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận cuộc tấn công nhắm vào tân thủ lĩnh quân sự của lực lượng Hamas, ông Mohammed Odeh.

Phía Israel nói rằng ông Odeh là "một trong những kiến trúc sư" của cuộc tấn công do lực lượng Hamas thực hiện vào Israel ngày 7/10/2023.

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Israel tuyên bố đã hạ sát Izz al-Din al-Haddad, chỉ huy trước đây của cánh vũ trang Hamas.

Người dân Palestine tham dự lễ tang của thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad tại thành phố Gaza, ngày 16/5/2026. Ông al-Haddad đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào tối 15/5. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

Hamas chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Thi thể của những người thiệt mạng đã được đưa đến Bệnh viện Shifa ở Gaza.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm trước lễ Eid al-Adha, vốn thường là thời điểm vui vẻ sum họp gia đình và những bữa ăn thịnh soạn. Kỳ nghỉ lễ năm nay lại diễn ra trong không khí trầm lắng ở Gaza, nơi phần lớn người dân vẫn đang phải sống trong cảnh di dời và trú ẩn trong lều hoặc nơi tạm trú sau các cuộc giao tranh.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và lực lượng Hamas hồi tháng 10/2025 vẫn còn mong manh. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đến nay, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza, cướp đi sinh mạng hơn 880 người Palestine. 4 binh sĩ Israel cũng đã thiệt mạng trong thời gian này.

Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả những vi phạm của lực lượng Hamas hoặc các mối đe dọa đối với binh lính Israel.

Thủ lĩnh quân sự Hamas thiệt mạng ở Gaza là ai?

Israel tuyên bố một cuộc không kích của nước này nhằm vào Dải Gaza đã khiến Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh quân sự của lực lượng Hamas, thiệt mạng.

AP đưa tin, cuộc không kích được tiến hành vào ngày 15/5. Quân đội Israel mô tả Izz al-Din al-Haddad là một trong những chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas và đã chỉ đạo việc lập kế hoạch cũng như thực hiện cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng ở miền nam Israel.

Người phát ngôn của Hamas, Hazem Qassem, xác nhận thông tin chỉ huy Izz al-Din al-Haddad đã thiệt mạng.

Nhìn lại cuộc xung đột hàng thập kỷ giữa Israel và Hezbollah

Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon là một phần của xung đột vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon không phải là xung đột đầu tiên giữa hai bên. Theo AP, mối quan hệ đối địch giữa hai bên đã tồn tại hơn 4 thập kỷ, với những đợt giao tranh lẻ tẻ xen kẽ các giai đoạn căng thẳng rồi tạm lắng.

Dưới đây là một số dấu mốc quan trọng trong lịch sử cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon:

Israel sắp phát động chiến dịch quân sự mới tại Gaza?

Theo nguồn tin, Israel được cho là đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo RT ngày 11/1, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin cho biết, Israel đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo nguồn tin, việc Hamas không thực hiện cam kết giải giáp có thể khiến Israel phát động một cuộc tấn công mới ở Gaza. Trong khi đó, các quan chức Ả Rập nói rằng, Hamas chỉ sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạng nặng. Israel ước tính lực lượng này hiện đang sở hữu khoảng 60.000 khẩu súng trường.

