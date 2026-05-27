Israel tập kích tân thủ lĩnh quân sự của Hamas ở Gaza

AP dẫn thông tin từ bệnh viện địa phương cho biết, hai cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố Gaza tối 26/5 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận cuộc tấn công nhắm vào tân thủ lĩnh quân sự của lực lượng Hamas, ông Mohammed Odeh.

Phía Israel nói rằng ông Odeh là "một trong những kiến trúc sư" của cuộc tấn công do lực lượng Hamas thực hiện vào Israel ngày 7/10/2023.

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Israel tuyên bố đã hạ sát Izz al-Din al-Haddad, chỉ huy trước đây của cánh vũ trang Hamas.

Người dân Palestine tham dự lễ tang của thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad tại thành phố Gaza, ngày 16/5/2026. Ông al-Haddad đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào tối 15/5. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

Hamas chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Thi thể của những người thiệt mạng đã được đưa đến Bệnh viện Shifa ở Gaza.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm trước lễ Eid al-Adha, vốn thường là thời điểm vui vẻ sum họp gia đình và những bữa ăn thịnh soạn. Kỳ nghỉ lễ năm nay lại diễn ra trong không khí trầm lắng ở Gaza, nơi phần lớn người dân vẫn đang phải sống trong cảnh di dời và trú ẩn trong lều hoặc nơi tạm trú sau các cuộc giao tranh.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và lực lượng Hamas hồi tháng 10/2025 vẫn còn mong manh. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đến nay, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza, cướp đi sinh mạng hơn 880 người Palestine. 4 binh sĩ Israel cũng đã thiệt mạng trong thời gian này.

Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả những vi phạm của lực lượng Hamas hoặc các mối đe dọa đối với binh lính Israel.

