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Quân sự - Thế giới

Sập đường hầm đang xây dựng ở Ấn Độ, 7 công nhân tử vong

Đường hầm đang xây dựng thuộc một dự án thủy điện ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, bị sập khiến ít nhất 7 công nhân thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 14/8 cho biết, một đường hầm đang xây dựng thuộc dự án thủy điện ở bang Uttarakhand bị sập vào đêm 13/8, khiến ít nhất 7 công nhân thiệt mạng.

Các hoạt động cứu hộ đã được triển khai ngay sau khi vụ việc được báo cáo.

"Một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai sau khi đường hầm tại dự án thủy điện Vishnugad-Pipalkoti ở huyện Chamoli bị sập vào tối 13/8", Gaurav Kumar, quan chức cấp cao của huyện, thông tin.

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Trong ảnh, hoạt động cứu hộ được tiến hành sau vụ sạt lở đất gần dự án đường hầm Meppadi ở Wayanad, bang Kerala, Ấn Độ, ngày 7/7/2026. Ảnh: Cơ quan Quan hệ Công chúng Kerala/AP.

Trong số 22 người đang làm việc trong đường hầm khi vụ tai nạn xảy ra, 12 công nhân đã được giải cứu và 3 người khác vẫn mất tích, Thủ hiến bang Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, cho biết.

Các đội cứu hộ từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa quốc gia và tiểu bang, Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng và lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực chống chọi với nước dâng cao và các mảnh vỡ trong khi tìm kiếm những công nhân mất tích, theo các quan chức.

“Khi đội của chúng tôi đến hiện trường và bắt đầu công tác cứu hộ, bên trong đường hầm có rất nhiều nước. Mực nước đã dâng cao đáng kể”, chỉ huy đội ứng phó thảm họa quốc gia, Amrit Lal Meena, cho biết.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tòa nhà thương mại trước đây tại Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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