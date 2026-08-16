Cháy rừng dữ dội ở Bỉ, hàng trăm người phải sơ tán

Lực lượng cứu hỏa phải chiến đấu với một trong những đám cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của Bỉ.

AP đưa tin, ngày 16/8, lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với một vụ cháy rừng lớn ở miền đông Bỉ, thiêu rụi hơn 27 km2 tại High Fens, một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn. Đây là một trong những đám cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của nước này.

Khoảng 600 cư dân tại các đô thị lân cận Waimes và Bütgenbach, thuộc tỉnh Liège gần biên giới với Đức, đã được yêu cầu sơ tán hôm 15/8 khi gió đổi hướng và khói lan rộng khắp khu vực. Chính quyền cũng khuyến cáo khách du lịch nên rời đi, trong khi một phòng tập thể dục gần đó được mở cửa để tiếp nhận người sơ tán.

Khói từ đám cháy rừng lớn ở vùng Hohes Venn của Bỉ được nhìn thấy từ Đức ngày 16/8/2026. Ảnh: Christoph Reichwein/DPA/AP.

Thống đốc tỉnh Liège, ông Hervé Jamar, cho biết trong một tuyên bố ngày 16/8 rằng hơn 250 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để khống chế đám cháy rừng, bao gồm hơn 100 lính cứu hỏa, cảnh sát, sĩ quan quân đội và nhân viên bảo vệ dân sự người Bỉ và Đức, được hỗ trợ bởi các trực thăng chữa cháy do cảnh sát liên bang Bỉ và Hà Lan vận hành.

Giới chức trách cho biết, tính đến sáng 16/8, chưa có ngôi nhà nào bị ảnh hưởng, mặc dù đám cháy vẫn ở gần khu dân cư và khói dày đặc bao trùm. Họ kêu gọi người dân tránh xa khu vực cháy rừng, cảnh báo rằng việc lưu thông không cần thiết có thể cản trở xe cứu hỏa và làm phức tạp thêm công tác chữa cháy.

Ủy viên EU Hadja Lahbib, người phụ trách quản lý khủng hoảng, cho biết Bỉ đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh Châu Âu để nhận hỗ trợ từ các quốc gia khác.

“Vùng High Fens đang bốc cháy. Bỉ không phải đối mặt với điều này một mình”, ủy viên Lahbib nói.

Vụ cháy xảy ra sau nhiều tuần thời tiết nóng và khô bất thường. Theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu, đám cháy này đã vượt xa đám cháy năm 2011, vốn đã thiêu rụi gần 14 km vuông ở cùng khu vực và là đám cháy lớn nhất từng được ghi nhận ở Bỉ trước đây.

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