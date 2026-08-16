Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Cháy rừng dữ dội ở Bỉ, hàng trăm người phải sơ tán

Lực lượng cứu hỏa phải chiến đấu với một trong những đám cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của Bỉ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 16/8, lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với một vụ cháy rừng lớn ở miền đông Bỉ, thiêu rụi hơn 27 km2 tại High Fens, một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn. Đây là một trong những đám cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của nước này.

Khoảng 600 cư dân tại các đô thị lân cận Waimes và Bütgenbach, thuộc tỉnh Liège gần biên giới với Đức, đã được yêu cầu sơ tán hôm 15/8 khi gió đổi hướng và khói lan rộng khắp khu vực. Chính quyền cũng khuyến cáo khách du lịch nên rời đi, trong khi một phòng tập thể dục gần đó được mở cửa để tiếp nhận người sơ tán.

ap26228348568258.jpg
Khói từ đám cháy rừng lớn ở vùng Hohes Venn của Bỉ được nhìn thấy từ Đức ngày 16/8/2026. Ảnh: Christoph Reichwein/DPA/AP.

Thống đốc tỉnh Liège, ông Hervé Jamar, cho biết trong một tuyên bố ngày 16/8 rằng hơn 250 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để khống chế đám cháy rừng, bao gồm hơn 100 lính cứu hỏa, cảnh sát, sĩ quan quân đội và nhân viên bảo vệ dân sự người Bỉ và Đức, được hỗ trợ bởi các trực thăng chữa cháy do cảnh sát liên bang Bỉ và Hà Lan vận hành.

Giới chức trách cho biết, tính đến sáng 16/8, chưa có ngôi nhà nào bị ảnh hưởng, mặc dù đám cháy vẫn ở gần khu dân cư và khói dày đặc bao trùm. Họ kêu gọi người dân tránh xa khu vực cháy rừng, cảnh báo rằng việc lưu thông không cần thiết có thể cản trở xe cứu hỏa và làm phức tạp thêm công tác chữa cháy.

Ủy viên EU Hadja Lahbib, người phụ trách quản lý khủng hoảng, cho biết Bỉ đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh Châu Âu để nhận hỗ trợ từ các quốc gia khác.

“Vùng High Fens đang bốc cháy. Bỉ không phải đối mặt với điều này một mình”, ủy viên Lahbib nói.

Vụ cháy xảy ra sau nhiều tuần thời tiết nóng và khô bất thường. Theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu, đám cháy này đã vượt xa đám cháy năm 2011, vốn đã thiêu rụi gần 14 km vuông ở cùng khu vực và là đám cháy lớn nhất từng được ghi nhận ở Bỉ trước đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một đám cháy rừng trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
#cháy rừng ở Bỉ #cháy rừng dữ dội ở Bỉ #Bỉ #cháy rừng #thảm họa cháy rừng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Cháy rừng ở Châu Âu khiến hàng trăm người thiệt mạng trong thập kỷ qua

Cháy rừng hoành hành khắp Châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong thập kỷ qua.

Các vụ cháy rừng hoành hành khắp châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong thập kỷ qua, và biến đổi khí hậu dự báo sẽ còn đẩy con số thương vong này lên cao hơn nữa trong những năm tới, theo AP.

Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cháy rừng tàn phá vườn quốc gia nổi tiếng ở Indonesia

Indonesia đã điều máy bay và hàng trăm lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy rừng tại một vườn quốc gia nổi tiếng của nước này.

AP đưa tin, Indonesia ngày 9/8 đã điều máy bay và hàng trăm lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru ở tỉnh Đông Java, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước này. Đám cháy lớn nhất được báo cáo trong tuần này đã thiêu rụi khoảng 176 hecta.

ap26221199591808.jpg
Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia núi Bromo ở Probolinggo, Indonesia, ngày 8/8/2026. Ảnh: Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Khu vực Đông Java/AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cháy rừng dữ dội ở Canada, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy

Một đám cháy rừng lan nhanh đã phá hủy khoảng 230 ngôi nhà trong một cộng đồng người bản địa ở miền tây Canada.

AP dẫn lời các quan chức địa phương ngày 4/8 cho biết, đám cháy rừng lan nhanh đã phá hủy khoảng 230 ngôi nhà trong một cộng đồng người bản địa ở miền tây Canada, khiến nó trở thành một trong những vụ cháy tàn phá nhất nước này trong những năm gần đây.

Dan Wilson, tộc trưởng của bộ lạc người bản địa Okanagan cho biết, đám cháy rừng Bradley Creek đã tàn phá phần lớn khu bảo tồn gần Vernon, cách Vancouver khoảng 440 km về phía đông bắc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Vết dầu loang đe dọa bờ biển Oman

Vết dầu loang đe dọa bờ biển Oman

Dầu rò rỉ từ một tàu chở dầu mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Oman không chỉ đe dọa hòn đảo gần đó mà hiện lan tới các bãi biển của quốc gia vùng Vịnh này.