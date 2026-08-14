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Quân sự - Thế giới

Colombia 'chạy đua thời gian' tìm người sống sót sau thảm họa động đất

Đội cứu hộ ở Colombia tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát ở các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất vừa qua.

An An (Theo AP)

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tối 12/8 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter hôm 10/8 đã tăng lên 265 người trong khi gần 500 người được báo cáo là mất tích.

25.800 gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất, tiếp tục nỗ lực cứu người

Theo các cơ sở dữ liệu khác, số người mất tích trong thảm họa động đất ở Colombia có thể lên tới 4.100 người.

"Tổng cộng, hơn 25.800 gia đình bị ảnh hưởng. Những nỗ lực của chúng tôi hiện tập trung vào việc tìm kiếm người mất tích", Tổng thống Abelardo de la Espriella nói trước các phóng viên tại thủ đô Colombia.

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát ở những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Cali, Pereira, Manizales và Quibdo. Các tổ chức cứu trợ cho biết 48 đến 72 giờ đầu tiên sau khi thảm họa động đất xảy ra là khoảng thời gian rất quan trọng để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân, mặc dù mốc thời gian này có thể được kéo dài nếu những người bị mắc kẹt có đủ thức ăn và nước uống.

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Một nhân viên cứu hộ người Mexico tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất xảy ra ở Cali, Colombia, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP/Santiago Saldarriaga.

Chiều 12/8, Alejandro Eder, Thị trưởng thành phố Cali, nói với phóng viên rằng các đội cứu hộ vẫn phát hiện dấu hiệu của những người còn sống dưới đống đổ nát và đang chạy đua với thời gian để cứu họ.

“20 giờ tiếp theo là thời điểm quan trọng nhất để tìm kiếm và cứu người. Mỗi phút giây đều vô cùng quý giá”, ông nói.

Tại Pereira, lực lượng cứu hộ đã đưa Daniela Largo còn sống ra khỏi đống đổ nát vào cuối ngày 11/8, kết thúc một cuộc giải cứu phức tạp kéo dài 12 giờ. Cô gái được đưa lên xe cứu thương trong tiếng reo vui mừng của các nhân viên cứu hộ và người dân xung quanh.

Trường học, sân vận động được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời

Tại một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, chính quyền đã chuyển đổi sân vận động, trường học và các tòa nhà công cộng khác thành nơi trú ẩn cho hàng nghìn người dân Colombia bị mất nhà cửa.

Ebert Jonathan Morales, một cư dân ở thành phố Cali cho biết, gia đình ông đã mất tất cả mọi thứ trong trận động đất.

“Nhà tôi bị phá hủy hoàn toàn. Chúng tôi không thể sống ở đó nữa. Sàn nhà sập, tường nứt nẻ, mái nhà cũng sập xuống”, Morales buồn rầu nói.

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Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cali, Colombia, ngày 10/8/2026. Ảnh: AP/Santiago Saldarriaga.

Tại Pereira và Cali, nhiều gia đình phải ngủ ngoài công viên - một số người lo sợ dư chấn hoặc nhà cửa bị hư hại sẽ sụp đổ, số khác thì không còn nhà để trở về.

Cơ quan địa chất Colombia đã ghi nhận 130 dư chấn kể từ sau trận động đất.

Rodrigo León Loya, một giáo sư địa chất học tại Đại học Andes cho biết, xác suất xảy ra một trận động đất có cường độ tương tự ở cùng khu vực là thấp, nhưng ông không loại trừ khả năng xảy ra thêm hoạt động địa chấn.

Tác động thực sự của trận động đất ở vùng rừng rậm phía tây bắc vẫn chưa được biết rõ vì dịch vụ điện thoại di động bị mất và nhiều cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng nằm ở vùng hẻo lánh, chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy.

“Trận động đất này làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng trong khu vực và cần tăng cường hỗ trợ cho công tác cứu trợ nhân đạo”, ông Giovanni Rizzo, Giám đốc phụ trách về Colombia của Hội đồng Người tị nạn Na Uy, cho biết.

Viện trợ từ các quốc gia khác và các tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài vẫn tiếp tục được chuyển đến Colombia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các đội cứu trợ thiên tai của họ đã bắt đầu đến Colombia vào ngày 10/8. Mỹ cũng đã đề nghị hỗ trợ hơn 15 triệu đô la cho nước này.

Trong khi đó, Mexico cho biết họ đã gửi 2 máy bay quân sự chở 19,5 tấn thực phẩm và 19 thành viên lực lượng an ninh Mexico đến Pereira, và dự định sẽ gửi thêm 39 tấn hàng viện trợ trong những ngày tới.

Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, cũng đã đề nghị gửi 2 máy bay chở 100 tấn hàng viện trợ đến Colombia.

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Nguồn video: VTV
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