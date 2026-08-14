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Quân sự - Thế giới

Tàu chở khách trật bánh ở Anh, nhiều người bị thương

Một đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở miền Nam nước Anh, khiến 11 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của Cảnh sát Giao thông Anh cho biết, 3 toa tàu bị lật sau khi một đoàn tàu chở khách trật bánh ở miền Nam nước Anh hôm 13/8, khiến 11 người bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng.

"Chuyến tàu Southern Rail chở khoảng 150 người đang trên hành trình từ Victoria ở London đến Eastbourne, Đông Sussex, thì bị trật bánh phía ngoài thị trấn du lịch Lewes", nguồn tin cho biết.

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Đoàn tàu chở khoảng 150 người đã bị trật bánh gần ga Lewes, Đông Sussex, Anh, ngày 13/8/2026. Ảnh: Jonathan Brady/PA/AP.

Hành khách Rob Bradley kể lại rằng đoàn tàu bắt đầu rung lắc khi tăng tốc và toa tàu mà anh đang ở đó cùng con gái 6 tuổi bị hất lên trên.

"Mọi thứ đều bị hất về phía trước. Tàu trượt một lúc khá lâu trước khi dừng lại. Tôi thấy một số toa phía sau bị lật nghiêng và trượt xuống bờ dốc", Bradley kể.

Bradley cho biết, anh và con gái không bị thương nhưng nhìn thấy máu dính trên quần áo của những hành khách khác từ một trong những toa tàu bị lật. Một hành khách nói với Bradley rằng họ bị thương do cửa sổ của tàu vỡ.

Hình ảnh từ trên không cho thấy các nhân viên cứu hộ và y tế sơ cứu cho hành khách trên một cánh đồng cạnh đoàn tàu, với nhiều xe cứu thương và 3 máy bay trực thăng túc trực.

Theo cảnh sát giao thông, tất cả hành khách đã được sơ tán trong vòng khoảng 3 giờ.

Nguyên nhân vụ tàu hỏa trật bánh đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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